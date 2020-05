Υγεία - Περιβάλλον

Παιδί πέθανε από φλεγμονώδη νόσο που πιθανόν συνδέεται με τον κορονοϊό

Αρκετές χώρες έχουν αναφέρει περιπτώσεις παιδιών που παρουσίασαν αυτά τα συμπτώματα τα οποία μοιάζουν με τη νόσο Καβασάκι.

Ένα πεντάχρονο παιδί πέθανε στην Πολιτεία της Νέας Υόρκης από φλεγμονώδη νόσο με συμπτώματα που μοιάζουν με αυτά της νόσου Καβασάκι, που πιθανόν συνδέεται με την Covid-19, δήλωσε σήμερα ο κυβερνήτης της Πολιτείας της Νέας Υόρκης 'Αντριου Κουόμο.

Υπάρχουν πλέον 73 περιπτώσεις παιδιών με τέτοια συμπτώματα που έχουν καταγραφεί στην Πολιτεία, όπου η επιδημία υποχωρεί, διευκρίνισε.

Τις τελευταίες δύο εβδομάδες, αρκετές χώρες ανέφεραν περιπτώσεις παιδιών που παρουσίασαν αυτά τα συμπτώματα τα οποία μοιάζουν με μια σπάνια πάθηση, τη νόσο Καβασάκι. Η σχέση με την Covid-19 δεν έχει διαπιστωθεί επίσημα, αλλά οι επιστήμονες την θεωρούν πιθανή.

Ο 'Αντριου Κουόμο είπε επίσης κατά την ενημέρωση των δημοσιογράφων, ότι ο αριθμός των ασθενών με κορονοϊό που νοσηλεύτηκαν σε όλη τη Νέα Υόρκη έχει μειωθεί στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων έξι εβδομάδων, καθώς η πλέον πληγείσα Πολιτεία από την πανδημία βρήκε πώς να "ελέγξει το θηρίο".

Ο Κουόμο είπε ότι οι νοσηλείες μειώθηκαν στις 8.196 την Πέμπτη, από 8.665 που ήταν την Τετάρτη. Είναι το χαμηλότερο επίπεδο νοσηλείας για την Covid-19, την ασθένεια που προκαλεί ο κορονοϊός, από τις 27 Μαρτίου.