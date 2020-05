Αθλητικά

Ποινή “βόμβα” της FIFA στην ΠΑΕ Άρης

Απόφαση-σοκ έλαβε η Παγκόσμια Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία για την ομάδα της Θεσσαλονίκης.

Απόφαση-σοκ έλαβε η Παγκόσμια Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, σύμφωνα με την οποία ο Άρης δεν θα έχει τη δυνατότητα απόκτησης ή παραχώρησης ποδοσφαιριστών για τις δύο επόμενες μεταγραφικές περιόδους (θερινή 2020 και χειμερινή 2021)!

Το αρμόδιο δικαιοδοτικό όργανο της FIFA κατέληξε πως τα χρέη της παλιάς ΠΑΕ Άρης – ποσό περίπου 1,2 εκ. ευρώ – βαρύνουν και τη νέα εταιρεία, η οποία θα έπρεπε να ρυθμίσει/καλύψει τις οφειλές αυτές σε ποδοσφαιριστές, προπονητές και παράγοντες. Αντ’ αυτού, ο Άρης προχώρησε τον Ιανουάριο – με τη σύμφωνη γνώμη και της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας που εξέδωσε το δελτίο – στον εξάμηνο δανεισμό του Φιορίν Ντουρμισάι από τον Ολυμπιακό.

Ως εκ τούτου οι «κίτρινοι» δεν θα έχουν το δικαίωμα ούτε να αγοράσουν, μα ούτε και να πουλήσουν παίκτες τόσο σε επίπεδο πρώτης ομάδας, όσο και σε επίπεδο νέων, μέχρι και το καλοκαίρι του 2021!

Κι όλ’ αυτά τη στιγμή που στο τέλος της φετινής σεζόν, ολοκληρώνεται διψήφιος αριθμός συμβολαίων, με τον Φραν Βέλεθ να έχει ήδη συμφωνήσει να συνεχίσει την καριέρα του στον Παναθηναϊκό.

Προτάσεις ανανέωσης, χωρίς ωστόσο να ληφθεί τελεσίδικη απάντηση, είχαν γίνει στους Χαβιέ Ματίγια και Μπρούνο Γκάμα ενώ ελεύθεροι στις 30 Ιουνίου μένουν και οι Ντάνιελ Λάρσον, Μπράουν Ιντέγε, Νικολά Ντιγκινί, Μιχάλι Κόρχουτ, Δημήτρης Διαμαντόπουλος, Χουλιάν Κουέστα, Μάρτιν Τόνσο, Ούγκο Σόουζα και Απόστολος Τσιλιγγίρης. Επιπλέον, ολοκληρώνεται και ο δανεισμός, από τη Ναντ, του Αμπού Μπα.

Εντός των επόμενων ωρών αναμένεται η απάντηση και οι επόμενες κινήσεις από την πλευρά της ΠΑΕ Άρης.