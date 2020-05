Κόσμος

Κορονοϊός: Πάνω από 31000 οι νεκροί στην Βρετανία

Ξεπέρασε τις 31.000 ο συνολικός αριθμός θανάτων από κορονοϊό στη Βρετανία (31.241), με 626 νέες απώλειες το τελευταίο 24ωρο, σε νοσοκομεία και στην υπόλοιπη κοινότητα, όπως ανακοινώθηκε στην ενημέρωση της κυβέρνησης για τις τελευταίες εξελίξεις σε ό,τι αφορά την πανδημία.

Ο υπουργός Περιβάλλοντος, Τζορτζ Γιουστίς, ανακοίνωσε χρηματοδότηση με 16 εκατομμύρια λίρες προς τις φιλανθρωπικές οργανώσεις για την προσφορά γευμάτων προς τις ευάλωτες ομάδες. Επανέλαβε ότι οι αλλαγές που πρόκειται να ανακοινώσει την Κυριακή ο πρωθυπουργός, Μπόρις Τζόνσον, θα είναι πολύ προσεκτικές και ότι «δεν πρόκειται να γίνει κάποια δραματική αλλαγή μέσα σε μία νύχτα».

Ένα βρέφος έξι εβδομάδων έγινε το μικρότερο σε ηλικία θύμα από τον κορονοϊό, το οποίο πέθανε πριν λίγες μέρες σε νοσοκομείο στην Αγγλία, αλλά ακόμη δεν έχει διευκρινιστεί εάν αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας, πριν να κολλήσει τον ιό.