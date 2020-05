Κόσμος

Κορονοϊός: Αυξήθηκε πάλι ο ημερήσιος αριθμός των νεκρών στη Γαλλία

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Λίγα 24ωρα πριν από την χαλάρωση των περιοριστικών μέτρων, μετά από καραντίνα δύο μηνών.

Ο αριθμός των θανάτων από τον νέο κορονοϊό στη Γαλλία αυξήθηκε και πάλι σήμερα, στους 243, από 178 που ήταν χθες. Συνολικά οι νεκροί ανέρχονται στους 26.230.

Το Υπουργείο Υγείας, στην ανακοίνωσή του, ανέφερε ότι ο αριθμός των νοσηλευομένων στην Εντατική μειώθηκε κατά 93 (3%), και ανέρχεται σε 2.868. Έχει επίσης μειωθεί στους 22.724 (από 23.208 χθες) ο αριθμός των ασθενών που νοσηλεύονται εκτός ΜΕΘ. Στο αποκορύφωμα της πανδημίας, στις 14 Απριλίου, οι νοσηλευόμενοι ασθενείς έφτασαν τους 32.292.

Η Γαλλία θα ξεκινήσει τη χαλάρωση των μέτρων, μετά από καραντίνα δύο μηνών, την Δευτέρα.