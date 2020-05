Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Πέθανε ασθενής που νοσηλευόταν σε ΜΕΘ

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Αυξήθηκε εκ νέου ο αριθμός των θυμάτων της νόσου COVID-19 στη χώρα μας.

Κατέληξε ένας 69χρονος ασθενής με κορονοϊό που νοσηλευόταν, με υποκείμενα νοσήματα στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Νοσοκομείου “Ευαγγελισμός”.

Ως εκ τούτου, ο συνολικός απολογισμός των θυμάτων στη χώρα μας ανέρχεται σε 151.

Το τελευταίο 24ωρο στην Ελλάδα, όπως ανακοίνωσε νωρίτερα ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Υγείας για τον νέο κορονοϊό, Σωτήρης Τσιόδρας, επιβεβαιώθηκαν 13 νέα κρούσματα κορονοϊού στην χώρα.

Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων είναι 2691 , εκ των οποίων το 55,5% αφορά άνδρες.

Από τα κρούσματα αυτά,τα 603 σχετίζονται με ταξίδι στο εξωτερικό και τα 1.348 αποδίδονται σε γνωστές επαφές.

Συνολικά έχουν ελεγχθεί 94.291 κλινικά δείγματα.