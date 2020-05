Κόσμος

Κορονοϊός: συνεχίζει να σκορπά τον θάνατο στις ΗΠΑ

Από την 1η Απριλίου έως και σήμερα, ο αριθμός των θανάτων σε ημερήσιο επίπεδο, είναι τετραψήφιος….

Οι ΗΠΑ κατέγραψαν χθες 1.635 επιπλέον θανάτους εξαιτίας της πανδημίας του νέου κορονοϊού μέσα σε ένα εικοσιτετράωρο, αυξάνοντας τον συνολικό απολογισμό στη χώρα σε 77.178 νεκρούς, σύμφωνα με την καταμέτρηση του πανεπιστημίου Τζονς Χόπκινς.

Αυτοί οι επιπλέον θάνατοι καταγράφηκαν ως τις 20:30 της Παρασκευής από την ίδια ώρα την προηγουμένη, σύμφωνα με τα δεδομένα του πανεπιστημίου. Στις ΗΠΑ καταμετρώνται πλέον πάνω από 1,28 εκατομμύρια επιβεβαιωμένα κρούσματα μόλυνσης (+29.079 σε 24 ώρες). Σχεδόν 200.000 άνθρωποι έχουν θεραπευθεί.

Οι ημερήσιοι απολογισμοί θανάτων δεν έχουν πέσει κάτω από το φράγμα των 1.000 από την 1η Απριλίου. Αφού κατέγραψαν πάνω από 3.100 θανάτους σε 24 ώρες περί τα μέσα του προηγούμενου μήνα, οι ΗΠΑ παραμένουν σε ένα «πλατό», ένα πολύ υψηλό επίπεδο θανάτων εξαιτίας της επιδημίας, από το οποίο δυσκολεύονται να κατέβουν.

Ωστόσο, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ τάσσεται υπέρ μιας ταχείας επανέναρξης της αμερικανικής οικονομίας, που καταστρέφεται από την εφαρμογή μέτρων απαγόρευσης και κοινωνικής αποστασιοποίησης για τον περιορισμό εξάπλωσης του ιού.

Η πανδημία εξαφάνισε μέσα σε δύο μήνες σχεδόν όλες τις θέσεις εργασίας που δημιουργήθηκαν στη χώρα σε δέκα χρόνια ανάπτυξης, με αποτέλεσμα το ποσοστό ανεργίας να έχει ανέβει σε επίπεδο συγκρίσιμο με εκείνο της κρίσης της δεκαετίας του 1930.