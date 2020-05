Κόσμος

Κορονοϊός: η Βραζιλία μπορεί να είναι το επίκεντρο της πανδημίας τον Ιούνιο

Εφιαλτικές διαστάσεις λαμβάνει η πανδημία στη Βραζιλία. Περισσότεροι από 750 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους τις τελευταίες 24 ώρες.

Η πανδημία του νέου κορονοϊού προκάλεσε 751 νέους θανάτους το τελευταίο 24ωρο στη Βραζιλία, αριθμός ρεκόρ σε μια μέρα, ανακοίνωσε χθες το υπουργείο Υγείας της πιο πληγείσας από τον ιό χώρας στη Λατινική Αμερική, που πλέον αριθμεί συνολικά σχεδόν 150.000 κρούσματα μόλυνσης και 10.000 θανάτους.

Αυτά τα επίσημα στοιχεία, που ανακοινώνονται στο τέλος κάθε ημέρας από το υπουργείο, αμφισβητούνται ευρέως από την επιστημονική κοινότητα, που αναφέρει έναν εθνικό απολογισμό έως και 15 φορές υψηλότερο.

Έως το βράδυ της Παρασκευής, η χώρα των 210 εκατομμυρίων ανθρώπων κατέγραφε 145.328 επιβεβαιωμένα κρούσματα της Covid-19 και 9.897 θανάτους.

Μέσα σε 24 ώρες, καταγράφηκαν 10.222 επιπλέον περιπτώσεις μόλυνσης σε αυτήν τη χώρα, που ενδέχεται τον Ιούνιο να είναι το νέο επίκεντρο της πανδημίας.