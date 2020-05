Οικονομία

Χάικο Μάας: αυξάνεται ο κίνδυνος ενός σκληρού Brexit

Ο Γερμανός ΥΠΟΙΚ υπογράμμισε ότι οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα στην ΕΕ και τη Βρετανία έχουν πέσει σε τέλμα εν μέσω της πανδημίας του κορονοϊού.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας Χάικο Μάας δήλωσε σε συνέντευξή του ότι ο κίνδυνος ενός σκληρού Brexit εν μέσω της κρίσης του κορονοϊού αυξάνεται, καθώς οι διαπραγματεύσεις μεταξύ της Βρετανίας και της ΕΕ για τη μελλοντική εμπορική τους σχέση μέχρι στιγμής δεν έχουν σημειώσει σχεδόν καμία πρόοδο.

Η Βρετανία αποχώρησε από την ΕΕ τον Ιανουάριο και πλέον οι συζητήσεις με τις Βρυξέλλες επικεντρώνονται στην επίτευξη μιας νέας, διμερούς εμπορικής συμφωνίας μόλις λήξει η μεταβατική περίοδος στα τέλη του έτους. Ωστόσο οι συνομιλίες περιήλθαν γρήγορα σε αδιέξοδο μόλις ξεκίνησαν τον προηγούμενο μήνα, σύμφωνα με διπλωμάτες και αξιωματούχους.

“Είναι ανησυχητικό το γεγονός ότι η Βρετανία απομακρύνεται ακόμη περισσότερο από την πολιτική διακήρυξη στην οποία συμφωνήσαμε από κοινού και η οποία αφορά βασικά ζητήματα των διαπραγματεύσεων”, επεσήμανε ο Μάας μιλώντας στην Augsburger Allgemeine. “Αυτό δεν μπορεί να γίνει, διότι οι διαπραγματεύσεις είναι ένα ολοκληρωμένο πακέτο, όπως αυτό παρουσιάζεται στην πολιτική διακήρυξη”, πρόσθεσε.

Ο Γερμανός υπουργός δήλωσε εξάλλου ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κοινό έδαφος μεταξύ των δύο πλευρών ούτε για το πώς θα μπορέσει να διαμορφωθεί μια ολοκληρωμένη εμπορική συμφωνία αλλά ούτε και για το αν οι διαπραγματεύσεις μπορούν να παραταθούν μετά το τέλος του έτους.

“Η βρετανική κυβέρνηση εξακολουθεί να αρνείται να παρατείνει την προθεσμία”, εξήγησε ο Μάας. “Αν αυτό δεν αλλάξει, στο τέλος του έτους θα πρέπει εκτός από τον κορονοϊό να αντιμετωπίσουμε και το Brexit”.

Ο Ιρλανδός υπουργός Εξωτερικών Σάιμον Κόβενι δήλωσε χθες Παρασκευή ότι η πανδημία του κορονοϊού έχει καταστήσει το ήδη δύσκολο χρονοδιάγραμμα των διαπραγματεύσεων “σχεδόν αδύνατο”, ενώ πρόσθεσε ότι θα ήταν εύλογο να υπάρξει παράταση στις συνομιλίες.