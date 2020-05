Πολιτική

Πέτσας στον ΑΝΤ1: είμαστε προετοιμασμένοι για κάθε πρόκληση από την Τουρκία

Τι λέει για τους εσωτερικούς χώρους των καταστημάτων εστίασης. Πότε θα επιτραπούν τα ταξίδια στα νησιά. Παράθυρο για νέα ρύθμιση χρεών στο Δημόσιο.

«Η Τουρκία προσπάθησε να εκβιάσει την Ελλάδα και την Ευρώπη, αλλά ο εκβιασμός σταμάτησε στον Έβρο. Είχαμε πληροφορίες ότι από τότε προετοίμαζαν στοιχεία για να τα χρησιμοποιήσουν αργότερα. Το αργότερα είναι τώρα, όμως εμείς ήμασταν προετοιμασμένοι για να πούμε ότι δεν υπάρχει κανένα νέο στοιχείο. Εμείς είμαστε προετοιμασμένοι και θα κάνουμε τα πάντα», είπε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, αναφερόμενος στις νέες τουρκικές προκλήσεις.

Μιλώντας στην εκπομπή «Πρωινοί Τύποι» του ΑΝΤ1, ο Στέλιος Πέτσας, συμπλήρωσε «όπως απέτυχε στον Έβρο, θα αποτύχει και κάθε άλλη προσπάθεια», αναφερόμενος σε ενδεχόμενο νέο μαζικό κύμα προσφύγων και παράτυπων μεταναστών από την Τουρκία προς την Ελλάδα.

Για τον κορονοϊό και την αγορά

«Θα συνεχίσουμε την στήριξη των εργαζόμενων και των κλάδων που πλήττονται και τον Μάιο, αν χρειαστεί και τον Ιούνιο, δεν είναι εύκολο με το που ανοίξεις το μαγαζί σου να ανακτήσεις τον τζίρο. Υπάρχει μεταξύ άλλων η αναστολή στην καταβολή οφειλόμενων φόρων και εισφορών», ανέφερε ο κ. Πέτσας, λέγοντας ότι θα είναι εφικτό οι επιχειρήσεις το φθινόπωρο να πληρώσουν και τις «παγωμένες» και τις τρέχουσες υποχρεώσεις τους, αφήνοντας ανοιχτό το περιθώριο για νέα ρύθμιση οφειλών.

Σε ότι αφορά τους εργαζόμενους, και δη την στήριξη των εποχικά απασχολούμενων στον τουρισμό, ο κ. Πέτσας είπε ότι αφενός υπάρχει παράταση του μέτρου του επιδόματος των 800 ευρώ, προσαρμοσμένου σε μηναία βάση, αφετέρου το ευρωπαϊκό πρόγραμμα SURE με το οποίο θα καταστεί εφικτό να μην είναι απότομη η μείωση του εισοδήματος των εργαζόμενων»

Για τον ΣΥΡΙΖΑ και τον Αλέξη Τσίπρα

Σχολιάζοντας άρθρο του Αλέξη Τσίπρα στην «ΕΦ.ΣΥΝ», με τίτλο «τι θα γινόταν, αν» (σημ: ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ στην Κυβέρνηση), όπου ο πρώην Πρωθυπουργός αναφέρεται σε εμπροσθοβαρή μέτρα στήριξης εργαζόμενων κι επιχειρήσεων, καθώς και 4.000 προσλήψεων στην Υγεία, ο κ. Πέτσας είπε «ΣΥΡΙΖΑ και επιχειρηματικότητα είναι έννοιες ασύμβατες, το έχουμε ζήσει τις ημέρες της διακυβέρνησης του. Σε ότι αφορά τις προσλήψεις στην Υγεία, έχουν ήδη προσληφθεί 3.840 άτομα. Ο κ. Τσίπρας μιλάει για 4.000 προσλήψεις. Τόσα χρόνια γιατί δεν της έκανε ο κ. Τσίπρας. Όλα τα άλλα που αναφέρει ο κ. Τσίπρας είναι προσχηματικά. Ο κ. Τσίπρας λέει «τι θα γινόταν, αν…» ήταν εκείνος στην Κυβέρνηση. Αυτό αναρωτιόμαστε όλοι. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα είχε δώσει μεγάλα ποσά τους πρώτους μήνες. Μετά τι θα έκανε; Εμείς προχωράμε με σχέδιο, με εφεδρείες για τους επόμενους μήνες, ένα σχέδιο που αγκαλιάζουν με εμπιστοσύνη όχι μόνο οι πολίτες, αλλά και οι αγορές».

Για την εστίαση

Σε ότι αφορά την εστίαση, ο Στέλιος Πέτσας ουσιαστικά απέκλεισε λειτουργία των καταστημάτων, λέγοντας ότι υπάρχουν τρεις κομβικές ημερομηνίες, πριν από την 1η Ιουνίου, σημειώνοντας ότι είναι εφικτό από τις 18 Μάϊου να επιτραπεί, μαζί με την ελεύθερη μετακίνηση μεταξύ περιφερειακών ενοτήτων στην ηπειρωτική Ελλάδα, η ελεύθερη μετακίνηση προς τα νησιά».

«Θα υπάρχουν και μέσα στα καταστήματα εστίασης τραπέζια, ιδίως κοντά στις πόρτες και στα παράθυρα, καθώς έχει σημασία ο αερισμός του χώρου. Τις επόμενες ημέρες θα υπάρξουν ανακοινώσεις για τα δεδομένα που αφορούν τα συνολικά τετραγωνικά του χώρου και τα άτομα, καθώς και το ευρύτερο πλαίσιο στήριξης των επιχειρήσεων εστίασης», τόνισε ο κ. Πέτσας.

Για τις πλατείες και την Marfin

Αναφορικά με την συνάθροιση στην Πλατεία Κυψέλης, ο κ. Πέτσας είπε «τίποτα δεν είναι αυθόρμητο, όλα είναι καλά οργανωμένα από ανθρώπους που θέλουν να κάνουν επαναστατική γυμναστική. Κάποιοι θέλουν να θέσουν σε κίνδυνο τις θυσίες που έχουμε κάνει όλοι μας. Εάν επαναληφθεί, θα υπάρξει δυναμική αντίδραση».

«Όταν έχουμε νεκρούς τρεις εργαζόμενους και ένα αγέννητο μωρό, ποιοι είναι οι λόγοι που κρατούν μια πολιτική δύναμη να μην συμμετέχει σε μια πολιτική κίνηση ενότητας;», είπε ο κ. Πέτσας, στρέφοντας τα πυρά του στον ΣΥΡΙΖΑ για την υπόθεση της Marfin, ενώ σε ότι αφορά την παραίτηση της Κυβέρνησης από την αναίρεση για την αποζημίωση στους συγγενείς θυμάτων της Marfin, συμπλήρωσε ότι πρόκειται για πάγια τακτική του Δημοσίου και ότι η απόφαση του Πρωθυπουργού ήρθε πριν από μια συμβολική κίνηση ενότητας.