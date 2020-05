Οικονομία

Γεωργιάδης στον ΑΝΤ1: δεν είναι καλή ιδέα να κάνουμε την οικονομία μας… Βενεζουέλα!

«Πυρά» κατά του Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε ο Υπ. Ανάπτυξης. Τι λέει για το πλαφόν, τις μάσκες και τα αντισηπτικά. «Παράθυρο» για μείωση του ΦΠΑ στην εστίαση.

Τα βέλη του κατά του Αλέξη Τσίπρα και όσον αναφέρει σε άρθρο του με τίτλο «τι θα γινόταν, αν… (σημ: ήταν Κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ), εξαπέλυσε ο Άδωνις Γεωργιάδης, μέσω της εκπομπής «Πρωινοί Τύποι» του ΑΝΤ1.

‘Όπως είπε ο Υπ. Ανάπτυξης, «Ο κ. Τσίπρας είπε ότι θα έβαζε διατίμηση σε μάσκες και αντισηπτικά. Στην αρχή της κρίσης είχα μια έντονη αντιπαράθεση με τον κ. Παππά που ζητούσε επιβολή διατίμησης στα αντισηπτικά. Εγώ είπα ότι θα αφήσουμε να λειτουργήσει η αγορά, θα αδειοδοτήσουμε γρήγορα επιχειρήσεις και έτσι ομαλοποιήθηκε η κατάσταση και υπάρχει επάρκεια. Το ίδιο και με τις μάσκες, χωρίς αντιπαράθεση με τον κ. Παππά, ο οποίος μάλλον κατάλαβε τι συμβαίνει, αλλά με το ΚΙΝΑΛ που ζητούσε διατίμηση. Σήμερα στα σούπερ μάρκετ πωλούνται προς 42 λεπτά και οι τιμές τους συνεχώς πέφτουν»

Σε ότι αφορά τις επιχειρήσεις εστίασης, ο κ. Γεωργιάδης είπε ότι γίνεται προσπάθεια να ανοίξουν νωρίτερα τα καταστήματα, λέγοντας ότι «ακόμη και μια ημέρα είναι κέρδος για την αγορά», ενώ εμμέσως πλην σαφώς, ανέφερε ότι θα υπάρξει και μείωση του ΦΠΑ στην εστίαση, προς τόνωση των επιχειρήσεων.

Ο κ Γεωργιάδης, σχολιάζοντας τις αναφορές του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ ακόμη και εξαγοράς επιχειρήσεων από το Κράτος, λόγω της κρίσης με τον κορονοϊό, ανέφερε «Ο σκοπός του κ. Τσίπρα είναι να κρατικοποιήσουμε την οικονομία; Να κάνουμε ρουσφέτια και προσλήψεις και να δημιουργήσουμε προβληματικές επιχειρήσεις και να κάνουμε πάλι όσα μας έφεραν μέχρι εδώ;».

«Δεν είναι καλή ιδέα να κάνουμε την οικονομίας μας… Βενεζουέλα. Τώρα είναι ώρα να κάνουμε ότι μπορούμε για να εκμεταλλευθούμε το καλό όνομα της χώρας εν μέσω της επιδημίας και να τονώσουμε την οικονομία. Τώρα πρέπει να “ανεβάσουμε στροφές”», συμπλήρωσε ο Υπ. Ανάπτυξης

Για τα σενάρια εκλογών, ο κ. Γεωργιάδης είπε «δεν αισθάνομαι ότι έχουμε έλλειμμα πολιτικής νομιμοποίησης ούτε ότι κυβερνούμε τυραννικά. Δεν βιώνει κάποιος πολίτης ότι τον εξαπατήσαμε, ότι άλλα λέγαμε προεκλογικά και άλλα κάνουμε, δεν ξέραμε ότι θα έρθει ο κορονοϊός και το κρύβαμε».

Για το επίδομα των 800 ευρώ, ο κ. Γεωργιάδης είπε το Κράτος όφειλε να αναλάβει το κόστος για το κλείσιμο των επιχειρήσεων που το ίδιο επέβαλλε. Πρέπει όλοι να κάνουμε το χρέος μας και έτσι μπορούμε και στην οικονομία να καταφέρουμε πολύ καλύτερο αποτέλεσμα.