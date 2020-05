Κοινωνία

Κυψέλη: συλλήψεις και προσαγωγές μετά από επεισόδια στην πλατεία

Επίθεση σε αστυνομικούς από άτομα που είχαν συγκεντρωθεί στην πλατεία. Με χρήση χημικών απάντησαν τα ΜΑΤ.

Σε 37 προσαγωγές, εκ των οποίων οι 5 μετατράπηκαν σε συλλήψεις προχώρησε η Αστυνομία τα ξημερώματα, στην Κυψέλη.

Ειδικότερα, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, λίγο μετά τη 1:00, άγνωστος τηλεφώνησε στην Άμεση Δράση και ισχυρίστηκε ότι τον μαχαίρωσαν και τον λήστεψαν άγνωστοι στην Κυψέλη.

Στο σημείο έφτασαν αστυνομικοί που δέχθηκαν επίθεση από άτομα που είχαν συγκεντρωθεί στην πλατεία Αγίου Γεωργίου.

Στη συνέχεια, έσπευσαν στο σημείο διμοιρίες των ΜΑΤ, οι οποίες, σύμφωνα με την Αστυνομία, δέχθηκαν επίθεση, με πέτρες και μπουκάλια, από περίπου 250 άτομα.

Οι αστυνομικές δυνάμεις προχώρησαν σε χρήση χημικών στην προσπάθειά τους να απωθήσουν τους συγκεντρωμένους.

Σημειώνεται, ότι η ηρεμία στην περιοχή αποκαταστάθηκε λίγο πριν από τις 3:00 τα ξημερώματα.

Αναφορικά με την συνάθροιση στην Πλατεία Κυψέλης, ο κ. Πέτσας είπε στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Πρωινοί Τύποι», ότι «τίποτα δεν είναι αυθόρμητο, όλα είναι καλά οργανωμένα από ανθρώπους που θέλουν να κάνουν "επαναστατική γυμναστική". Κάποιοι θέλουν να θέσουν σε κίνδυνο τις θυσίες που έχουμε κάνει όλοι μας. Εάν επαναληφθεί, θα υπάρξει δυναμική αντίδραση».