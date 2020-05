Κοινωνία

Κεραμέως στον ΑΝΤ1: μέτρο… επιδημικής κρίσης η βιντεοσκόπηση των μαθημάτων

Τι λέει η Υπ. Παιδείας για τα μέτρα υγιεινής στα σχολεία, τα καθημερινά μαθήματα για την πλειονότητα των τάξεων της Γ/ Λυκείου και την προστασία ευάλωτων ομάδων.

Τα μέτρα προστασίας των μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας και τους όρους λειτουργίας των σχολείων, αρχής γενομένης από την Δευτέρα με την Γ΄ Λυκείου, επανέλαβε η Υπ. Παιδείας, μιλώντας στην εκπομπή «Πρωινοί Τύποι» του ΑΝΤ1.

Η κ. Κεραμέως, αφού επεσήμανε ότι υπάρχει σαφές σχέδιο αντίδρασης σε περίπτωση εντοπισμού πιθανού κρούσματος και πρόνοια για την προστασία μαθητών, εκπαιδευτικών ή μελών των οικογενειών τους που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες, με απουσία τους από την φυσική τάξη, δίχως για τους μαθητές να τίθεται ζήτημα απουσιών.

Μάλιστα, η Υπ. Παιδείας υπεραμύνθηκε της δυνατότητας που δίνεται για απευθείας σύνδεση των μαθητών που απουσιάζουν με την τάξη τους κατά την παράδοση των μαθημάτων, λέγοντας ότι υπάρχει σχετική θετική γνωμοδότηση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και τονίζοντας ότι «είναι μια μέθοδος για εξαιρετικά έκτακτες καταστάσεις, όπως αυτή η επιδημική κρίση»

Για τα μαθήματα και το άνοιγμα των σχολείων

«Οι ομάδες προσανατολισμού στα Λύκεια, στην Γ΄ Λυκείου, είναι στην πλειονότητα τους σε όλη την χώρα, κάτω των 15 ατόμων, άρα αυτό σημαίνει ότι θα γίνεται καθημερινά μάθημα και θα γίνεται πιο έντονα», είπε η Κεραμέως, απαντώντας στις επικρίσεις ότι «το άνοιγμα των σχολείων γίνεται για μόλις 10 ημέρες», συμπληρώνοντας ότι το σύμφωνα με τις οδηγίες των ειδικών, κάθε τάξη με λιγότερα από 15 παιδιά μπορεί να κάνει μάθημα καθημερινά και όχι 2 ή 3 ημέρες την εβδομάδα.

Όπως σημείωσε η Υπ. Παιδείας, «είχαμε μια επιλογή να αφήσουμε κλειστά για έξι μήνες, όλα τα σχολεία. Αυτή θα ήταν η πιο εύκολη απόφαση για εμάς. Είχαμε όμως και την απόφαση να προχωρήσουμε μπροστά, με όλα τα μέτρα ασφαλείας που συνιστούν οι ειδικοί, είχαμε την ευχέρεια να επιστρέψουν τα παιδιά στον φυσικό τους χώρο, καθώς υπάρχουν διεθνείς μελέτες που δείχνουν πόσο μπορεί, αυτή η απότομη διακοπή, να επηρεάσει την εξέλιξη τους.

«Από την ερχόμενη Δευτέρα έχουμε σταδιακή άρση των μέτρων γενικότερα – στην αγορά και στην μετακίνηση, έτσι θα γίνει και με τα σχολεία», σημείωσε η κ. Κεραμείως, απορρίπτοντας το επιχείρημα ότι «τα σχολεία ανοίγουν ως πείραμα, ενόψει της έναρξης του σχολικού έτους τον Σεπτέμβριο».

Για τις Πανελλαδικές

«Για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις, εμείς έχουμε όλα τα σενάρια έτοιμα, περιμένουμε εν ευθέτω χρόνω, τις τελικές οδηγίες των ειδικών, ανάλογα και με τις εξελίξεις», είπε η Υπ. Παιδείας, ενώ σημείωσε ότι περί τα τέλη του μηνός, θα ληφθεί απόφαση για την επαναλειτουργία ή μη των δημοτικών και των νηπιαγωγείων.