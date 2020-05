Οικονομία

Κορονοϊός: Ρεκόρ ανεργίας στις ΗΠΑ

Ξεπέρασε τα επίπεδα μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Ζοφερές εκτιμήσεις για τον Μάιο. Πως αντιδρά ο Τραμπ.

Η αμερικανική κυβέρνηση ανακοίνωσε την Παρασκευή ραγδαία αύξηση της ανεργίας στις ΗΠΑ εξαιτίας της κρίσης του κορονοϊού, την ώρα που η πανδημία πέρασε τους τοίχους του Λευκού Οίκου και η Καλιφόρνια έδωσε το πράσινο φως για την επαναλειτουργία των εργοστασίων έπειτα από επτά εβδομάδες.

Μία ημέρα αφού ο Λευκός Οίκος επιβεβαίωσε ότι ο θαλαμηπόλος του Αμερικανού προέδρου βρέθηκε θετικός στον κορονοϊό, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι η Κέιτι Μίλερ, η εκπρόσωπος Τύπου του αντιπροέδρου Μάικ Πενς, έχει επίσης μολυνθεί. Η Κέιτι Μίλερ είναι παντρεμένη με τον σύμβουλο του Τραμπ σε θέματα μετανάστευσης Στίβεν Μίλερ και συνοδεύει συχνά τον Πενς στα ταξίδια του.

Τα απανωτά κρούσματα σε πρόσωπα από τον στενό κύκλο του Τραμπ και του Πενς εγείρουν ερωτήματα για το αν τα ανώτερα κλιμάκια της αμερικανικής κυβέρνησης είναι επαρκώς προστατευμένα από την πανδημία. “Λάβαμε όλα τα μέτρα για να προστατεύσουμε τον πρόεδρο”, τόνισε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Κέιλι ΜακΕνάνι.

Νωρίτερα χθες το υπουργείο Εργασίας των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι η ανεργία στη χώρα ανήλθε τον Απρίλιο στο 14,7%, από 3,5% που ήταν τον Φεβρουάριο, καταδεικνύοντας την ταχύτητα με την οποία κατέρρευσε η εργασία μετά το lockdown που επιβλήθηκε στις περισσότερες περιοχές της χώρας για την ανάσχεση της covid-19.

Ακόμη χειρότερα νέα αναμένονται από τον τομέα της οικονομίας, με τον σύμβολο οικονομικών του Λευκού Οίκου Κέβιν Χάσετ να εκτιμά ότι το ποσοστό της ανεργίας τον Μάιο ενδέχεται να φτάσει περίπου το 20%. Το ποσοστό ανεργίας του Απριλίου έσπασε το ρεκόρ που είχε καταγραφεί μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, τον Νοέμβριο του 1982 με 10,8%.

“Ήταν εντελώς αναμενόμενο”, σχολίασε ο Τραμπ από τον Λευκό Οίκο κατά την καθημερινή ενημέρωση του Τύπου για την επιδημία, ενώ δήλωσε ότι ο κορονοϊός “θα φύγει χωρίς εμβόλιο”.

“Θα φύγει χωρίς εμβόλιο, θα φύγει και ελπίζω ότι δεν θα το δούμε ξανά για ένα διάστημα. Ίσως να υπάρξουν κάποιες αναζωπυρώσεις, μάλλον το περιμένω αυτό”, πρόσθεσε αντικρούοντας τις προειδοποιήσεις των επιδημιολόγων.

Άνοιγμα της οικονομίας

Η οικονομική κατάρρευση ώθησε τους κυβερνήτες κάποιων πολιτειών να ανοίξουν και πάλι τις οικονομίες τους, παρότι ο αριθμός των κρουσμάτων και των νεκρών εξακολουθούν να αυξάνονται σε κάποιες περιοχές. Η Καλιφόρνια, η πρώτη πολιτεία που υιοθέτησε το lockdown στις 19 Μαρτίου, άνοιξε κάποια καταστήματα την Παρασκευή. Εμπορικά καταστήματα όπως βιβλιοπωλεία, καταστήματα ρούχων, αθλητικών ειδών και ανθοπωλεία μπορούν πλέον να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους με παραλαβή από το πεζοδρόμιο και παραδόσεις κατ’ οίκον, ενώ μεταποιητικά εργοστάσια και αποθήκες μπορούν να επαναλειτουργήσουν, αν πληρούν τις υγειονομικές προϋποθέσεις.

Ο κυβερνήτης της Καλιφόρνιας, ο Δημοκρατικός Γκάβιν Νιούσομ, δήλωσε ότι η πολιτεία κατάφερε να επιπεδοποιήσει την καμπύλη της επιδημίας τις τελευταίες εβδομάδες, κάτι που της επιτρέπει να ανοίξει και πάλι σταδιακά την οικονομία της.