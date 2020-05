Κόσμος

Κορονοϊός –Γερμανία: σταθερός ο ρυθμός αύξησης των θανάτων

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Η πανδημία του κορονοϊού εξακολουθεί να σκορπά τον θάνατο στη Γερμανία.

Ο αριθμός των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων του κορονοϊού στη Γερμανία αυξήθηκε κατά 1.251 στις 168.551, ανακοίνωσε σήμερα το ινστιτούτο Ρόμπερτ Κοχ (RKI).

Ο αριθμός των θανάτων αυξήθηκε κατά 147 για να φτάσει τους 7.369, πρόσθεσε.