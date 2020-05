Αθλητικά

ΝΒΑ: σενάρια για ολοκλήρωση του πρωταθλήματος σε δυο πόλεις

Πριν ληφθεί η απόφαση γα την επανέναρξη του πρωταθλήματος, θα πραγματοποιηθούν περίπου 15.000 τεστ.

Μια πρώτη ευκαιρία να ενημερωθούν από τον κομισάριο του ΝΒΑ, Ανταμ Σίλβερ, είχε η Ένωση παικτών του κορυφαίου πρωταθλήματος.

Ο Ανταμ Σίλβερ τους ενημέρωσε ότι το πιο πιθανό σενάριο είναι να ολοκληρωθεί το πρωτάθλημα σε δύο πόλεις, ενώ επεσήμανε ότι όλοι παίκτες θα υποβληθούν σε εξετάσεις.

Όπως αναφέρει το ESPN θα διεξαχθούν περίπου 15.000 τεστ πριν παρθεί η απόφαση για την έναρξη του ΝΒΑ.

Σε περίπτωση που κάποιος παίκτης βρεθεί θετικός ο κομισάριος είπε πως θα τηρηθούν όλα τα μέτρα για την ομάδα και τον ίδιο, ενώ εξέφρασε την πεποίθησή του ότι τα πλέι οφ θα ολοκληρωθούν κανονικά (δηλαδή στα 7 παιχνίδια)