Τσίπρας για Marfin: καταδίκη της βίας, αλλά και της υποκρισίας του Μητσοτάκη

Στεφάνι στην μνήμη των θυμάτων κατέθεσε ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος δεν θα παραστεί στην τελετή εντοιχισμού πλακέτας.

«Τιμούμε και σήμερα όπως και κάθε χρονιά, εδώ και δέκα χρόνια, τη μνήμη των συμπολιτών μας, που έχασαν άδικα τη ζωή τους στο υποκατάστημα της τράπεζας Marfin. Και με την ευκαιρία, για άλλη μια φορά, εκφράζουμε την καταδίκη μας απέναντι στη βία. Καταδικάζουμε απερίφραστα τη βία, ιδίως τη βία εναντίον του πολυτιμότερου αγαθού, της πολυτιμότερης αξίας που είναι η ανθρώπινη ζωή», δήλωσε ο Αλέξης Τσίπρας, αφού κατέθεσε στεφάνι, ως φόρος τιμής στα θύματα της Marfin, στο σημείο που λίγες ώρες αργότερα θα γίνει η εντοίχιση της πλακέτας μνήμης, παρουσία της ΠτΔ, του Πρωθυπουργού και της Φώφης Γεννηματά.

«Ωστόσο», συνέχισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, «σήμερα δυστυχώς είμαι υποχρεωμένος να καταδικάσω απερίφραστα τη βία αλλά και την υποκρισία. Την υποκρισία του κ. Μητσοτάκη που αποφάσισε δέκα χρόνια μετά να ανοίξει τον φάκελο για να διεξαχθεί έρευνα από το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, από τους ίδιους ανθρώπους που δέκα χρόνια πριν στάθηκαν ανίκανοι να αναζητήσουν, να εντοπίσουν τους δράστες και να τους οδηγήσουν στη Δικαιοσύνη για να λογοδοτήσουν».

Όπως συμπλήρωσε, «αταδικάζω τη βία αλλά και την υποκρισία του κ. Μητσοτάκη, που λίγους μήνες πριν αποφασίσει να μπει αυτή η πλακέτα εδώ, έδινε εντολή στα υπουργεία Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας, προκειμένου να ασκήσουν έφεση εναντίον της δικαστικής απόφασης που δικαίωνε τα θύματα επιδικάζοντας αποζημιώσεις στους συγγενείς τους».

Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης που μετέβη στο σημείο επικεφαλής αντιπροσωπείας του ΣΥΡΙΖΑ, σημείωσε ότι «ο αγώνας για την ζωή είναι ένα αγώνας που αδιαμφισβήτητα είναι συνδεδεμένος με τον αγώνα για τη δικαιοσύνη και την αλήθεια». «Τιμούμε τους νεκρούς μας, ευχόμαστε να μην υπάρξει ποτέ ξανά παρόμοιο περιστατικό, αλλά τιμούμε και τους αγώνες του λαού μας για δικαιοσύνη και για αλήθεια, γιατί αυτοί είναι αγώνες για τη ζωή, είναι αγώνες για μια καλύτερη ζωή», υπογράμμισε. ?