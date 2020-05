Πολιτική

Βαρβιτσιώτης στον ΑΝΤ1: μας “φοβίζει” η οικονομική κρίση στην Τουρκία

Τι είπε ο Αν. Υπ. Εξωτερικών για τις προκλήσεις της Άγκυρας και το Προσφυγικό. Ο τουρισμός εν μέσω κορονοϊού, η καραντίνα και τα ευρωπαϊκά πακέτα βοήθειας.

«Οι αποφάσεις στην Ευρώπη ποτέ δεν είναι εύκολες, είχαμε μια θετική απόφαση του Eurogroup, αλλά χρειάζονται προφανώς και άλλα βήματα», επεσήμανε μιλώντας στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Πρωινοί Τύποι», ο Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης, αναφορικά με την κοινή δράση της ΕΕ έναντι των συνεπειών του κορονοϊού..

Ο Αν. Υπ. Εξωτερικών, αρμόδιος για τις Ευρωπαϊκές Υποθέσεις, τόνισε ότι ως χάρα μας ενδιαφέρει σημαντικά το ζήτημα του τουρισμού, σε ότι αφορά την έλευση ταξιδιωτών, οι οποίοι, όπως επεσήμανε χαρακτηριστικά, δεν μπορεί να μένουν σε καραντίνα για ημέρες».

« Μας απασχολεί παρά πολύ το θέμα των οικονομικών πακέτων, που πρέπει να έχουν τρία χαρακτηριστικά: να είναι γρήγορα, γενναιόδωρα και ευέλικτα», σημείωσε ο κ. Βαρβιτσιώτης.

Για την Τουρκία

«Αυτό που συνέβη στον Έβρο, πήρε τα συγχαρητήρια της Ευρώπης. Η παρουσία όλης της ηγεσίας τη Ευρώπης στα σύνορα έστειλε ένα σαφές μήνυμα στον Ερντογάν ό,τι δεν μπορεί να εργαλειοποιεί τους πρόσφυγες», τόνισε ο Αναπληρωτής ΥΠΕΞ, προσθέτοντας «ο μεγάλος μας φόβος είναι η οικονομική κρίση στην Τουρκία» και η πιθανότητα να προκαλέσει νέα κύματα ροών προς τα ελληνικά σύνορα.

Όπως κατέληξε ο κ. Βαρβιτσιώτης, «θα είμαστε αυστηροί στην απάντηση, αλλά για κανέναν λόγο δεν θέλουμε για στρατικοποιήσουμε τις σχέσεις μας με την Τουρκία»