Κουτσούμπας για Marfin: ευθύνη ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ το “σκοτάδι” στις έρευνες

Στεφάνι στην μνήμη των θυμάτων, κατέθεσε ο ΓΓ του ΚΚΕ, ο οποίος δεν θα παραστεί στην εκδήλωση, που θα γινει παρουσία ΠτΔ και Μητσοτάκη.

Περίπου δύο ώρες πριν από την εκδήλωση, παρουσία της ΠτΔ και του Πρωθυπουργού, για την εντοίχιση πλακέτας αφιερωμένης στα θύματα της τραγωδίας, ο Δημήτρης Κουτσούμπας βρέθηκε στο κτήριο της Marfin, στην οδό Σταδίου και κατέθεσε στεφάνι στην μνήμη των νεκρών.

Λίγο νωρίτερα, ανάλογη κίνηση έκανε ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος επιτέθηκε στον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Σε δήλωση του, ο ΓΓ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, ανέφερε, «Σήμερα, όπως κάθε χρόνο, τιμάμε τους αδικοχαμένους εργαζόμενους της Marfin. Αρνιόμαστε τη μεγάλη υποκρισία του αστικού κράτους και των κυβερνήσεών του. Έχουν τεράστιες ευθύνες η ΝΔ, το ΠΑΣΟΚ, ο ΣΥΡΙΖΑ, τα κόμματα δηλαδή που κυβέρνησαν τα τελευταία 10 χρόνια εναλλάξ και άφησαν στο σκοτάδι τους προβοκατόρικους και άλλους μηχανισμούς που έδρασαν γι’ αυτό το έγκλημα».

«Άφησαν, επίσης, στο απυρόβλητο τις ευθύνες της τράπεζας, δηλαδή της εργοδοσίας, που δεν πήρε τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας για τους εργαζόμενούς της. Θα τους θυμόμαστε πάντα, θα τους τιμάμε, θα τους μνημονεύουμε», κατέληξε ο Δημήτρης Κουτσούμπας.