Κόσμος

Ο κορονοϊός “καλπάζει” στην Ρωσία

Προβληματισμένες οι Αρχές της χώρας για την εξάπλωση της πανδημίας.

Οι ρωσικές αρχές ανακοίνωσαν σήμερα ότι την Παρασκευή καταγράφηκαν 10.817 νέα κρούσματα του κορονοϊού στη χώρα, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό σε 198.676. Επίσης 104 άνθρωποι πέθαναν το τελευταίο 24ωρο, με τον συνολικό αριθμό των θανάτων να ανέρχεται σε 1.827.

Αυτή την εβδομάδα η Ρωσία ξεπέρασε σε αριθμό κρουσμάτων τη Γαλλία και τη Γερμανία και είναι πια η πέμπτη πλέον πληγείσα χώρα από την covid-19.

Οι ρωσικές αρχές εξηγούν ότι η ραγδαία αύξηση των κρουσμάτων που παρατηρείται την τελευταία εβδομάδα οφείλεται στη διεξαγωγή πολλών διαγνωστικών τεστ, με 5,2 εκατομμύρια να έχουν γίνει μέχρι σήμερα, και όχι στη μεγάλη εξάπλωση της επιδημίας στη Ρωσία. Στόχος των μαζικών τεστ είναι να εντοπιστούν οι ασυμπτωματικοί ασθενείς με covid-19 ή όσοι νοσούν ελαφρά, οι οποίοι ίσως να μην καταγράφονται σε άλλες χώρες με μικρότερο απολογισμό κρουσμάτων λόγω έλλειψης ελέγχων.

Ωστόσο κάποιοι Ρώσοι αμφιβητούν αυτή την εκδοχή όπως και την ακρίβεια του ποσοστού των θανάτων. Ο Μάικλ Ράιαν, εκτελεστικός διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας αρμόδιος για θέματα εκτάκτων υγειονομικών καταστάσεων, εκτίμησε χθες ότι "πιθανόν η Ρωσία να ζει μια επιδημία με καθυστέρηση". Η Μόσχα, βασική εστία της covid-19 στη Ρωσία με 104.189 κρούσματα και 1.010 νεκρούς, παρέτεινε το lockdown ως τις 31 Μαΐου.?