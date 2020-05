Οικονομία

Σταϊκούρας: δεν χρειάζεται να προσφύγουμε σε δανεισμό

Για ποιο χρονικό διάστημα και πως θα επιδοτήσει η κυβέρνηση τους συνεπείς δανειολήπτες που πλήγηκαν από την υγειονομική κρίση.

«Δεν χρειαζόμαστε να προσφύγουμε σε δανεισμό σύμφωνα με τα σημερινά δεδομένα» δήλωσε ο υπουργός Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας, αναφερόμενος στην συμφωνία του Eurogroup και τον μηχανισμό στήριξης για να χρηματοδοτηθούν από το Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας άμεσες και έμμεσες δαπάνες σχετιζόμενες με την υγειονομική κρίση.

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ ο κ. Σταϊκούρας, ανέφερε ότι θα γίνει ένα πρόγραμμα - γέφυρα παίρνοντας το κράτος από τις μηνιαίες δόσεις των δανείων και κόκκινων και πράσινων δανειοληπτών.

«Αυτό σημαίνει ότι όσοι πολίτες θα είναι συνεπείς στις δανειακές τους υποχρεώσεις μέχρι την υγειονομική κρίση, θα έρθει η πολιτεία πχ για τρεις μήνες θα τους επιδοτήσει το πολύ υψηλότερο ποσοστό της δόσεως τους στην συνέχεια αυτό το ποσό θα γίνει μικρότερο για ίσως ακόμα ένα τρίμηνο και έτσι για 9 μήνες το κράτος θα πάρει ένα μεγάλο βάρος από τις δόσεις που θα πλήρωνε ο πολίτης», ανέφερε χαρακτηριστικά.