Κοινωνία

ΑΠΘ: εξ αποστάσεως οι εξετάσεις για να μην χαθεί το εξάμηνο

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Τι αναφέρει η απόφαση της Συγκλήτου. Πως θα γίνει η διαδικασία. Πότε ξεκινούν οι εξετάσεις για τους φοιτητές.

Όπως ανμαφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, "η Σύγκλητος του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης κατά τη συνεδρίασή της στις 8 Μαΐου 2020, αφού συζήτησε διεξοδικά το ζήτημα της διεξαγωγής των εξετάσεων του εαρινού εξαμήνου μέσα στις συνθήκες που έχουν δημιουργηθεί λόγω του κορωνοϊού, αποφάσισε ομόφωνα τα ακόλουθα:

Η υγεία και η ασφάλεια των φοιτητών/φοιτητριών και του προσωπικού είναι αδιαπραγμάτευτες και δεν μπορεί παρά να αποτελούν το πρώτιστο μέλημα για την ακαδημαϊκή κοινότητα. Οι σημερινές συνθήκες και οι περιορισμοί που επιβάλλουν δεν επιτρέπουν τη διεξαγωγή των εξετάσεων με φυσική παρουσία, όπως εύλογα θα απαιτούσε η ακαδημαϊκή παράδοση. Προκειμένου να ολοκληρωθεί η ακαδημαϊκή διαδικασία κατά το τρέχον εαρινό εξάμηνο, οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν «εξ αποστάσεως» με κατάλληλες μεθόδους και πρακτικές, έτσι ώστε να δοθεί η δυνατότητα σε όλους τους φοιτητές και όλες τις φοιτήτριες να λάβουν μέρος σ’ αυτές με συνθήκες ισονομίας, χωρίς κινδύνους για την υγεία τη δική τους, του οικείου περιβάλλοντός τους, αλλά και του προσωπικού του πανεπιστημίου. Για την ομαλή διεξαγωγή των «εξ αποστάσεως» εξετάσεων, θα ληφθεί ιδιαίτερη μέριμνα για τη διασφάλιση της αξιοπιστίας, της εγκυρότητας και της αντικειμενικότητας της όλης διαδικασίας. Ο χρόνος έναρξης και η διάρκεια των εξετάσεων κάθε Τμήματος θα προσδιορίζονται με αποφάσεις των Τμημάτων. Σε κάθε περίπτωση, και προκειμένου να ολοκληρωθεί η διανομή των συγγραμμάτων μέχρι τις 10 Ιουνίου, οι εξετάσεις θα μπορούν να ξεκινήσουν το νωρίτερο στις 17 Ιουνίου και συνιστάται να ολοκληρωθούν έως τις 31 Ιουλίου. Στα μαθήματα του χειμερινού εξαμήνου, οι φοιτητές και οι φοιτήτριες του 8ου εξαμήνου ή του 10ου εξαμήνου και άνω (για Σχολές τεταρτοετούς και πενταετούς φοίτησης αντίστοιχα) μπορούν, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, να εξεταστούν «εξ αποστάσεως» και πριν από τη 17η Ιουνίου|.

Τέλος, η Σύγκλητος επιθυμεί να διακηρύξει ότι η πραγματοποίηση των μαθημάτων και των εξετάσεων «εξ αποστάσεως» αποτελεί πρακτική έκτακτης ανάγκης και σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται να υποκαταστήσει στο μέλλον τη διεξαγωγή της εκπαιδευτικής διαδικασίας με φυσική παρουσία".