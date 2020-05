Πολιτική

Μητσοτάκης για Marfin: Ποτέ ξανά να μην πέσει η χώρα θύμα του τυφλού διχασμού

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τόνισε ότι ο εμπρησμός της Marfin είναι ένα τραγικό γεγονός, ασυμβίβαστο με τη δημοκρατική μας παράδοση.

Ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη διάρκεια της τελετής για τα αποκαλυπτήρια της πλακέτας για τους νεκρούς της Marfin, δήλωσε ότι «σήμερα σε μια λιτή τελετή παρουσία της Προέδρου της Δημοκρατίας τιμήσαμε τη μνήμη τριών συμπολιτών μας, της Παρασκευής, της εγκυμονούσας Αγγελικής, του Επαμεινώνδα οι οποίοι δολοφονήθηκαν τραγικά πριν από 10 χρόνια σε αυτό ακριβώς το κτίριο».

Ο πρωθυπουργός πρόσθεσε, «Ο συμβολισμός της σημερινής κίνησης είναι σαφής και ξεκάθαρος. Ποτέ ξανά να μην πέσει η χώρα θύμα του τυφλού διχασμού, του μίσους, της βίας η οποία δεν μπορεί να δικαιολογηθεί ποτέ και από όπου κι αν προέρχεται».

Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε πως θα έπρεπε σήμερα σύσσωμος ο πολιτικός κόσμος να είναι παρών σε αυτή την τελετή ώστε να στείλουμε ενωμένοι ένα μήνυμα ότι αυτές τις δύσκολες εποχές για τον τόπο μας τις έχουμε αφήσει οριστικά πίσω μας.

«Δυστυχώς δεν τα καταφέραμε να είμαστε εδώ όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί όπως πιστεύω θα το επιθυμούσε το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας. Κρίμα. Σε κάθε περίπτωση προχωράμε μπροστά αφήνοντας πίσω μας αυτές τις εποχές με ζωντανές τις μνήμες χαραγμένες για πάντα στη δική μας μιας εποχής η οποία μας πόνεσε όλους πάρα πολύ και πόνεσε περισσότερο από όλους τις οικογένειες των θυμάτων που σήμερα αναζητούν με πολύ μεγάλη καθυστέρηση την τελική δικαίωση τους», συμπλήρωσε.

Συνομιλώντας με συγγενείς των θυμάτων ο πρωθυπουργός τους είπε μεταξύ άλλων τα εξής, «Δύσκολη στιγμή. Ίσως μπαίνει ένα τέλος, μια τέλεια. Ο καθένας βιώνει τον πόνο με τον δικό του προσωπικό τρόπο. Αλλά ως Πολιτεία έχουμε μια υποχρέωση να τιμήσουμε την μνήμη αυτών των ανθρώπων και να κάνουμε ό,τι χρειάζεται για να κλείσει αυτό το κεφάλαιο οριστικά όχι με άνω τελεία».

Να σημειωθεί ότι οκ. Μητσοτάκης ζήτησε από τις κάμερες να μην τραβάνε όσο συνομιλούσε με τους συγγενείς των θυμάτων κι αμέσως μετά την τελετή μίλησε με την 10χρονη κόρη υπαλλήλου της Marfin,που βρισκόταν τότε μέσα στο κτίριο και ήταν έγκυος.

Πάνω στην πλακέτα αναγράφονται τα εξής: «Σε αυτό το κτίριο στις 5 Μαΐου 2010 δολοφονήθηκαν η Παρασκευή Ζούλια, η εγκυμονούσα Αγγελική Παπαθανασοπούλου, ο Επαμεινώνδας Τσάκαλης, θύματα του τυφλού μίσους που γεννά ο διχασμός. Τιμούμε τη μνήμη τους. Ποτέ ξανά. Μάιος 2020».

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου, σε δήλωση της κατά τα αποκαλυπτήρια της πλακέτας για τους νεκρούς της Marfin, τόνισε ότι «η σημερινή πρωτοβουλία της πολιτείας να τοποθετήσει πλακέτα μνήμης στο σημείο όπου, δέκα χρόνια πριν, βρήκαν φρικτό θάνατο τόσο άδικα και αναίτια τρεις συνάνθρωποί μας, η Παρασκευή Ζούλια, ο Επαμεινώνδας Τσάκαλης και η Αγγελική Παπαθανασοπούλου με το αγέννητο μωρό της, δεν είναι απλώς μια συμβολική χειρονομία διάσωσης της μνήμης τους, αλλά και ένα πρώτο μικρό βήμα για τη δικαίωσή τους».

Η Πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής, Φώφη Γεννηματά, που ήταν παρούσα στην τελετή, δήλωσε: Οι ψυχές των θυμάτων θα ζητούν πάντα δικαίωση στην αποκάλυψη και τιμωρία των δραστών, στην ενότητα, ενάντια στην πόλωση και στον διχασμό που γεννά βία. Γι αυτό είμαι εδώ, είναι η θέση της Δημοκρατικής παράταξης.

«Σήμερα κάποιοι απέδειξαν ότι ακόμα ζουν στον 20ο αιώνα, ενώ η χώρα βρίσκεται στον 21ο αιώνα! Εγκλωβισμένοι σε ιδεοληψίες διχάζουν με λόγια αλλά και με έργα! Και ενώ πρέπει ενωμένοι να βαδίσουμε απέναντι σε κάθε μορφή βίας και ακροτήτων, αυτοί επέλεξαν τον δρόμο της διχαστικής ιδεοληπτικής μοναξιάς τους! Δεν ήρθαν να τιμήσουν ενωτικά τους 4 νεκρούς της MARFIN, προκαλώντας...θλίψη! Κρίμα!», δήλωσε ο Κυριάκος Βελόπουλος.