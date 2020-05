Κόσμος

Κορονοϊός – Ισπανία: μεγάλη μείωση στον ημερήσιο αριθμό θανάτων

Ο ημερήσιος αριθμός των θυμάτων μειώνεται αργά αλλά σταθερά στην Ισπανία, η οποία μετράει περισσότερους από 26.000 νεκρούς.

Ο αριθμός των νέων θανάτων από κορονοϊό που καταγράφηκαν στην Ισπανία έπεσε σε 179 σήμερα, Σάββατο, από 229 χθες, ανέφερε το υπουργείο Υγείας.

Ο συνολικός αριθμός των θανάτων είναι 26.478 από 26.299 χθες και εκείνος των διαγνωσμένων κρουσμάτων 223.578 από 222.857 μία ημέρα νωρίτερα, ανέφερε το υπουργείο.