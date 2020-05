Αθλητικά

Νότια Κορέα: αγώνας με θερμόμετρα, μάσκες και άδειες εξέδρες (βίντεο)

Εκατομμύρια τηλεθεατές σε όλο τον κόσμο παρακολούθησαν το πρώτο παιχνίδι του πρωταθλήματος, με την νέα «κανονικότητα» στο ποδόσφαιρο.