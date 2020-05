Παράξενα

Βουλευτές και υπουργοί “πιάστηκαν στα χέρια” (βίντεο)

Σε ρινγκ μετατράπηκε το κοινοβούλιο της Αρμενίας. Επεισόδια προκάλεσαν έξω από την σερβική Βουλή στελέχη ακροδεξιού κόμματος.