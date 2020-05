Αθλητικά

Κορονοϊός: Ο Σόλσκιερ στο πλευρό των παικτών

Τι λέει ο τεχνικός της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ για την πανδημία και την πιθανή επανέναρξη των αγώνων ποδοσφαίρου

Θέση υπέρ των ποδοσφαιριστών που δεν θέλουν να αγωνιστούν, λόγω της ανησυχίας τους για τον κορωνοϊό, πήρε ο Όλε Γκούναρ Σόλσκιερ, ο οποίος φιλοξενήθηκε στο Sky Sports UK.

«Δεν έχω τίποτα να αντιταχθώ σε εκείνους τους παίκτες που αρνούνται να κατέβουν στο γήπεδο. Ούτε θα τους επικρίνω στο μέλλον εάν πρέπει να αρνηθούν. Εάν κατά τη διάρκεια της περιόδου ένας αθλητής δεν αισθάνεται έτοιμος να παίξει, δεν νομίζω ότι μπορούμε να τον αναγκάσουμε, με οποιοδήποτε κόστος», είπε ο τεχνικός της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Και συμπλήρωσε ο Νορβηγός παλαίμαχος επιθετικός των «κόκκινων διαβόλων»: Νομίζω ότι δεν υπάρχουν πάρα πολλές ανησυχίες: βασιζόμαστε σε εμπειρογνώμονες, στους υπαλλήλους υγείας και στις απόψεις τους. Ποιος ξέρει αν και πότε θα μπορέσουμε να αρχίσουμε να παίξουμε ξανά;