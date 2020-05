Κοινωνία

Μοτοσικλετιστής ξεψύχησε στην άσφαλτο

Ο άτυχος άντρας έχασε τη ζωή του τα ξημερώματα του Σαββάτου

(εικόνα αρχείου)

Ένας 55χρονοςάντρας, τραυματίστηκε θανάσιμα, όταν η μοτοσικλέτα που οδηγούσε, υπό άγνωστες συνθήκες, ξέφυγε από την πορεία της και προσέκρουσε σε τσιμεντένιο στηθαίο.

Σύμφωνα με την αστυνομία, το τροχαίο δυστύχημα συνέβη στις 6.30 το πρωί στο 2ο χλμ του επαρχιακού δρόμου Σερρών - Μητρουσίου.

Τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος ερευνώνται από το τμήμα τροχαίας Σερρών.