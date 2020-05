Κόσμος

Γερμανικό “παράθυρο” για διακοπές στην Ελλάδα

Τι αναφέρεται σε άρθρο της Berliner Zeitung αναφορικά με προϋποθέσεις και τις συνθήκες στην χώρα μας.

«Ξαφνικά φαίνονται πιθανές οι διακοπές στη Μαγιόρκα και την Ελλάδα», τιτλοφορείται δημοσίευμα της «Berliner Zeitung» σχετικά με τις δυνατότητες που θα έχουν φέτος οι Γερμανοί για διακοπές στο εξωτερικό.

Ο συντάκτης αναφέρεται σε πρόσφατες δηλώσεις του υφυπουργού Οικονομίας, εντεταλμένου της γερμανικής κυβέρνησης για τον Τουρισμό, Τόμας Μπάραϊς, ότι οι Βαλεαρίδες και η Ελλάδα είναι πιθανοί τουριστικοί προορισμοί για το φετινό καλοκαίρι, ενώ αναμεταδίδει και τις δηλώσεις του υπουργού Τουρισμού Χάρη Θεοχάρη στο βρετανικό δίκτυο BBC σχετικά με την σταδιακή επαναλειτουργία της Ελλάδας για τον τουρισμό.

«Τα οδικά ταξίδια είναι για την αρχή ασφαλέστερα από τις πτήσεις και θα δούμε αυτού του είδους τον τουρισμό νωρίτερα», δηλώνει ο υπουργός, σύμφωνα με την εφημερίδα του Βερολίνου, η οποία παραθέτει τις πληροφορίες που είναι έως τώρα γνωστές για την Ελλάδα, μεταξύ άλλων ότι τα ξενοδοχεία θα ανοίξουν για τους τουρίστες από το εξωτερικό την 1η Ιουλίου και ότι λεπτομέρειες για το σχέδιο που θα εφαρμοστεί θα ανακοινωθούν έως τις 15 Μαΐου.