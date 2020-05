Κοινωνία

Θρίλερ με “τρελή πορεία” ΙΧ (εικόνες)

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Καρδιοχτύπησαν οι διερχόμενοι. Άμεση η κινητοποίηση του ΕΚΑΒ και της Τροχαίας.

Άγιο είχαν δυο κοπέλες, όταν το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν εξετράπη της πορείας του και κατέληξε σε κολόνα φωτισμού, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Περίπου στη 1 τα ξημερώματα και κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, η 26χρονη οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματος στην οδό Κουντουριώτου.

Το αυτοκίνητο βγήκε από την πορεία του και κατέληξε σε κολόνα φωτισμού, αναποδογυρισμένο.

Παρά τη σφοδρή πρόσκρουση, η οδηγός του αυτοκινήτου και η συνεπιβάτης τραυματίστηκαν ελαφρά.

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ παρέλαβε τις δυο γυναίκες και τις μετέφερε στο νοσοκομείο «Ιπποκράτειο».

Πηγή: thestival.gr