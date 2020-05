Οικονομία

Κομισιόν-κορονοϊός: “Ναι” στα ταξίδια και τον τουρισμό

Το έγγραφο στρατηγικής της ΕΕ αναμένεται να δημοσιοποιηθεί την προσεχή Τετάρτη...

Τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα μπορούσαν να εγγυηθούν κουπόνια για ταξίδια που ακυρώθηκαν στη διάρκεια της πανδημίας του κορονοϊού και να αρχίσουν να αίρουν τους εσωτερικούς συνοριακούς περιορισμούς στην προσπάθεια να διασώσουν ένα μέρος της καλοκαιρινής τουριστικής περιόδου, θα ανακοινώσει την ερχόμενη εβδομάδα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Ο τουρισμός, που υπό κανονικές συνθήκες συμβάλλει σχεδόν στο ένα δέκατο του ΑΕΠ της ΕΕ, είναι από τους τομείς που έχουν πληγεί περισσότερο από την επιδημία.

Η Γερμανία και άλλα κράτη-μέλη έχουν καλέσει για αναστολή των κανονισμών της ΕΕ που αναγκάζουν τις αποστραγγισμένες από ρευστό αεροπορικές εταιρίες και την ξενοδοχειακή βιομηχανία να προσφέρουν πλήρη αποζημίωση για πτήσεις και ταξίδια που έχουν ακυρωθεί αντί για κουπόνια για μελλοντικά ταξίδια

Κουπόνια αντί αποζημίωσης

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πει στα κράτη μέλη να εγγυηθούν τα κουπόνια ώστε αυτά να γίνουν πιο ελκυστικά για τους πελάτες, σύμφωνα με έγγραφο στρατηγικής που έχει δει το πρακτορείο Reuters πριν από την επίσημη δημοσιοποίησή του που αναμένεται την Τετάρτη.

«Προκειμένου να δοθούν κίνητρα για τους επιβάτες και τους ταξιδιώτες ώστε να δεχθούν κουπόνια αντί αποζημίωσης, τα κουπόνια πρέπει να προστατεύονται από τη χρεωκοπία του εκδότη και να μπορούν να εξαργυρωθούν μέχρι το τέλος της ισχύος τους», αναφέρει το προσχέδιο του εγγράφου.

«Η προστασία από τη χρεοκοπία πρέπει να διασφαλίζεται στο εθνικό επίπεδο και τα κουπόνια με εγγύηση πρέπει να είναι προσβάσιμα σε όλους τους επιβάτες και τους ταξιδιώτες», προσθέτει.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πει επίσης στα 27 κράτη-μέλη να άρουν σταδιακά τους εσωτερικούς συνοριακούς περιορισμούς και να επανεκκινήσουν κάποια ταξίδια προκειμένου να βοηθήσουν τον δοκιμαζόμενο τουριστικό τομέα.

Ο τουρισμός αποφέρει κανονικά περίπου 150 δισεκατομμύρια ευρώ κάθε σεζόν από τον Ιούνιο έως τον Αύγουστο με περίπου 360 εκατομμύρια διεθνείς αφίξεις, σύμφωνα με την Επιτροπή.

Όμως τα εξωτερικά σύνορα της Ευρώπης είναι τώρα κλειστά και αναμένεται να παραμείνουν έτσι για τα μη απαραίτητα ταξίδια τουλάχιστον μέχρι τα μέσα Ιουνίου, βάσει ενός επείγοντος μέτρου που είχε ληφθεί προκειμένου να περιοριστεί η εξάπλωση του ιού.

«Η ξενοδοχειακή βιομηχανία μας αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα», αναμένεται να πει η Κομισιόν προειδοποιώντας ότι 6,4 εκατ. θέσεις εργασίας μπορεί να χαθούν στον τομέα που έχει καταγράψει απώλειες εσόδων που ξεκινούν από το 50% για τα ξενοδοχεία και τα εστιατόρια και φθάνουν το 90% για τις κρουαζιέρες και τις αεροπορικές εταιρίες.

Η Ευρώπη χρειάζεται ένα διάλειμμα

Με τίτλο «Η Ευρώπη χρειάζεται ένα διάλειμμα», η τουριστική στρατηγική της Επιτροπής θα καλέσει για στοχευμένους περιορισμούς που θα αντικαταστήσουν μια γενική απαγόρευση των ταξιδιών και θα επιδιώξει μια σταδιακή άρση των εσωτερικών συνοριακών ελέγχων όπου η υγειονομική κατάσταση έχει βελτιωθεί.

«Μέχρι να είναι διαθέσιμο ένα εμβόλιο ή μια θεραπεία, οι ανάγκες και τα οφέλη του ταξιδιού και του τουρισμού πρέπει να σταθμιστούν έναντι των κινδύνων να διευκολυνθεί και πάλι η εξάπλωση του ιού... με πιθανό αποτέλεσμα μια επαναφορά των μέτρων περιορισμού», αναφέρεται στο προσχέδιο της Κομισιόν.?