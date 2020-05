Κοινωνία

Τους έπιασαν με δεκάδες κιλά ναρκωτικά (εικόνες)

Σε συλλήψεις προχώρησαν οι αστυνομικοί της Δίωξης Ναρκωτικών. Τι εντόπισαν στα σπίτια των συλληφθέντων.

Δύο Αλβανοί συνελήφθησαν, στην Αθήνα, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών της Ασφάλειας Αττικής, κατηγορούμενοι για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών. Με την ίδια κατηγορία συνελήφθη επίσης και μια γυναίκα από την Πολωνία.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, στο πλαίσιο των δράσεων της Δίωξης Ναρκωτικών για την εξάρθρωση κυκλωμάτων εμπόρων - διακινητών ναρκωτικών, εντοπίστηκαν οι κατηγορούμενοι να διακινούν ποσότητα ακατέργαστης κάνναβης στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής.

Έπειτα από έρευνες στις οικίες των αλλοδαπών, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων: Ποσότητα ακατέργαστης κάνναβης βάρους 32 κιλών και 847,2 γραμμαρίων, περίστροφο, πέντε φυσίγγια, μαχαίρι, το χρηματικό ποσό των 32.840 ευρώ και μοτοσικλέτα.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.