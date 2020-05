Οικονομία

Παπαθανάσης: μέτρα για τους ιδιοκτήτες ακινήτων

Τι προανήγγειλε ο Υφυπουργός Ανάπτυξης. Τι είπε για το λιανεμπόριο και τους εσωτερικούς χώρους των καταστημάτων εστίασης

Εντός του Μαΐου θα ληφθούν μέτρα για τους ιδιοκτήτες ακινήτων ενώ μέσα σε 10 ημέρες ξεκινά η νέα δέσμη μέτρων για τα δάνεια, όπως γνωστοποίησε σήμερα ο υφυπουργός Ανάπτυξης Νίκος Παπαθανάσης.

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ ο κ. Παπαθανάσης τόνισε ότι την ερχόμενη Δευτέρα, που "ανοίγει το λιανικό εμπόριο, θα επανεκκινήσει το 25% της οικονομίας και έως την 1η Ιουνίου θα έχει επανεκκινηθεί το 70% με 75%.

Παράλληλα, επεσήμανε ότι «εντός του Ιουνίου θα λειτουργήσουν και οι εσωτερικοί χώροι των επιχειρήσεων»

Όπως ανέφερε ο ίδιος ισχύουν και για τον Μάιο τα υπάρχοντα μέτρα ενώ τα νέα μέτρα για τον Ιούνιο θα ανακοινωθούν σύντομα.