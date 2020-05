Κοινωνία

“Έσπρωχναν” ναρκωτικά και κλεμμένες συσκευές σε πιάτσες της Αθήνας

“Πόλεμος” αντίπαλων συμμοριών στο κέντρο της Πρωτεύουσας. Πως δρούσαν…

Από την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Αθηνών διακριβώθηκε η δράση δύο εγκληματικών οργανώσεων, που διακινούσαν ναρκωτικά και κλεμμένες ηλεκτρονικές συσκευές στην ευρύτερη περιοχή του κέντρου της Αθήνας.

Για την υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία για εγκληματική οργάνωση, απόπειρα ανθρωποκτονίας, ληστεία και νομοθεσία περί ναρκωτικών σε βάρος (14) αλλοδαπών, μεταξύ των οποίων και τα αρχηγικά μέλη των εγκληματικών οργανώσεων, από τους οποίους ο ένας συνελήφθη ενώ ο άλλος είναι ήδη έγκλειστος σε Κατάστημα Κράτησης.

Ειδικότερα, όπως προέκυψε από την έρευνα, η πρώτη εγκληματική οργάνωση, με αρχηγό τον συλληφθέντα αλλοδαπό, είχε αναλάβει τη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών στις οδούς Σοφοκλέους και Γερανίου, ενώ η δεύτερη, με αρχηγό τον έγκλειστο αλλοδαπό, στις οδούς Μενάνδρου και Σαπφούς.

Μεταξύ τους, τουλάχιστον από τον περασμένο Ιανουάριο, υπήρχε έντονη διαμάχη για το ποια εγκληματική οργάνωση θα επικρατήσει στη διακίνηση ναρκωτικών στην ευρύτερη περιοχή του κέντρου της Αθήνας.

Μάλιστα εξιχνιάστηκαν (4) περιπτώσεις εκατέρωθεν επιθέσεων, με ανθρωποκτόνο πρόθεση και περίπτωση ληστείας.

Ειδικότερα:

· απογευματινές ώρες της 11-1-2020 στην οδό Μενάνδρου, (6) μέλη της πρώτης εγκληματικής οργάνωσης, μεταξύ των οποίων και το αρχηγικό, επιτέθηκαν με ρόπαλα σε μέλος της δεύτερης εγκληματικής ομάδας και τον μαχαίρωσαν σε πολλά σημεία του σώματός του,

· πρωινές ώρες στα μέσα Ιανουαρίου, ο αρχηγός της πρώτης οργάνωσης, μαχαίρωσε σε τρία σημεία του σώματος μέλος της δεύτερης οργάνωσης, ο οποίος διακινούσε ναρκωτικές ουσίες στην οδό Γερανίου, ενώ του αφαίρεσε και χρηματικό ποσό,

· απογευματινές ώρες της 25-1-2020, (6) μέλη της δεύτερης εγκληματικής οργάνωσης, μεταξύ των οποίων και το αρχηγικό, επιτέθηκαν με ρόπαλα σε μέλος της πρώτης εγκληματικής ομάδας και στη συνέχεια τον μαχαίρωσαν σε πολλά σημεία του σώματός του, και

· μεσημβρινές ώρες της 26-1-2020, (4) μέλη της πρώτης εγκληματικής οργάνωσης, συμμετείχαν σε επίθεση με ρόπαλα, μαχαίρια και πιστόλια κατά του αρχηγικού μέλους και (7) μελών της δεύτερης εγκληματικής οργάνωσης, στη συμβολή των οδών Μενάνδρου και Σαπφούς. Από το σημείο περισυλέχθηκαν δύο κάλυκες, φυσίγγιο και ρόπαλο.

Μετά από συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση, συνελήφθη απογευματινές ώρες της 7-5-2020 το αρχηγικό μέλος της πρώτης εγκληματικής οργάνωσης, ο οποίος οδηγήθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών και παραπέμφθηκε σε κύρια ανάκριση.

Σημειώνεται ότι τρία μέλη της δεύτερης εγκληματικής οργάνωσης, μεταξύ των οποίων και το αρχηγικό, είχαν συλληφθεί την 4-2-2020 καθώς κατείχαν (29) συσκευασίες με κάνναβη βάρους (80) γραμμαρίων, (2) συσκευασίες ηρωίνης, βάρους (22) γραμμαρίων και (200) ευρώ περίπου. Οι ανωτέρω, μετά την απολογία τους στον αρμόδιο Ανακριτή, προφυλακίστηκαν.

Επίσης, δύο ακόμα μέλη της ίδιας οργάνωσης είχαν συλληφθεί την 30-1-2020, καθώς λειτουργούσαν -ως προσωρινά υπεύθυνος και αποθηκάριος αντίστοιχα- κατάστημα, στο οποίο βρέθηκαν, επιμελώς κρυμμένα σε διάφορα σημεία του καταστήματος και κατασχέθηκαν:

· αναδιπλούμενο μαχαίρι, τύπου σουγιά,

· πλήθος φωτογραφιών ατόμων τύπου διαβατηρίου,

· άδειες διαμονής αλλοδαπών αρχών,

· δελτία αιτούντος διεθνή προστασία,

· άδεια ικανότητας οδήγησης,

· φωτοαντίγραφο ελληνικής αδείας διαμονής,

· κενά έντυπα βεβαίωσης κατάθεσης αίτησης για έκδοση άδειας διαμονής,

· πλήθος νάιλον συσκευασιών επιμερισμού ναρκωτικών ουσιών,

· (2) νάιλον αυτοσχέδιες συσκευασίες περιέχουσες κρυσταλλική μεθαμφεταμίνη και το χρηματικό ποσό των (19.445) ευρώ.

Η συντριπτική πλειοψηφία των κατηγορούμενων είναι σεσημασμένοι για διάφορα αδικήματα (διακίνηση ναρκωτικών, οπλοφορία-οπλοχρησία, πλαστογραφίες, παραβάσεις της νομοθεσίας περί αλλοδαπών, κ.τ.λ.), ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για την ταυτοποίηση, τον εντοπισμό και τη σύλληψη άλλων μελών των εγκληματικών οργανώσεων αλλά και για την ταυτοποίηση συμμετοχής τους, σε άλλες αξιόποινες πράξεις.