Κοινωνία

Κορονοϊός – ΓΓΠΠ: Νέα καμπάνια για τον συνωστισμό στις πλατείες (βίντεο)

«Μένουμε Ασφαλείς, Βγαίνουμε Νικητές»... Η νέα καμπάνια της Γ.Γ. Πολιτικής Πραστασίας με πρωταγωνιστή τον Χρήστο Λούλη.

Στο πλαίσιο του συντονιστικού της ρόλου για την αντιμετώπιση της διασποράς του ιού COVID-19, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας παρουσιάζει τη νέα ενημερωτική καμπάνια «Μένουμε Ασφαλείς, Βγαίνουμε Νικητές».

Όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση, «στην κατεύθυνση αυτή, παρουσιάζεται σήμερα το Α΄ τηλεοπτικό σποτ, με τον ηθοποιό Χρήστο Λούλη το οποίο μιλάει για τον κίνδυνο που διατρέχουμε όταν δεν τηρούμε τις αποστάσεις που πρέπει και όταν συνωστιζόμαστε. Ειδικά ο συνωστισμός, όπου πολλοί άνθρωποι ή πολύ μεγάλες παρέες μαζεύονται μαζί, ακόμη και σε εξωτερικούς χώρους όπως οι πλατείες, δημιουργεί ιδανικές συνθήκες για την μετάδοση του ιού. Η καμπάνια αυτή, μας προτρέπει να τηρούμε τα μέτρα, να αποφεύγουμε τον συνωστισμό, ώστε να μείνουμε ασφαλείς σήμερα και αύριο. Γιατί κανένας μας δεν θέλει να γυρίσουμε εκεί που ήμασταν χτες».

Σε δήλωσή του ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, Νίκος Χαρδαλιάς ανέφερε ότι: “Η διαμόρφωση της νέας μας καθημερινότητας είναι μία σταδιακή διαδικασία. Ίσως μας φαντάζει αργή, με δεδομένη την κόπωση των τελευταίων εβδομάδων, είναι όμως απαραίτητο να λειτουργήσουμε με σύνεση, με πειθαρχία, σταθμίζοντας και αξιολογώντας το κάθε μας βήμα. Μέχρι σήμερα έχουμε καταφέρει πολλά. Δεν πρέπει να αφήσουμε την ανυπομονησία μας και την βιασύνη μας να τα θέσουν σε κίνδυνο. Παραμένουμε πειθαρχημένοι, παραμένουμε υπεύθυνοι, γιατί κανένας μας δεν θέλει να γυρίσουμε εκεί που ήμασταν χθες. Μένουμε ασφαλείς, Βγαίνουμε νικητές.”