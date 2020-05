Καιρός

Ο καιρός για τους αγρότες

Που αναμένεται πυκνές νεφώσεις. Πόσο ισχυροί θα πνέουν οι άνεμοι. Οδηγίες από ειδικούς.

Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός την Κυριακή, με αραιές νεφώσεις, κατά τόπους πιο πυκνές στα βόρεια από το απόγευμα. Ευνοείται η μεταφορά σκόνης από το απόγευμα στα δυτικά και νότια. Τοπικά περιορισμένη θα είναι η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά.



Θα πνέουν άνεμοι από νότιες διευθύνσεις, 3 με 5 μποφόρ. Στα νοτιοανατολικά θα πνέουν βορειοδυτικοί άνεμοι, τοπικά έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο.

Ο καιρός την Κυριακή σε 20 αγροτικές περιοχές

Οδηγίες για τους αγρότες

Το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου, Ηρακλείου, ενημερώνει για το Ωίδιο.

Γενικές πληροφορίες - Διαπιστώσεις:

Οι πρώτες προσβολές έχουν εμφανιστεί και στην όψιμη ζώνη.

Συμπτώματα σε φύλλα από νέο κύκλο της ασθένειας διαπιστώνονται από την πρώιμη μέχρι και την μεσοπρώιμη ζώνη.

Η άνοδος της θερμοκρασίας ευνοεί την ανάπτυξη του μύκητα.

Οδηγίες: Τα αμπέλια πρέπει να είναι προστατευμένα την περίοδο αυτή. Μην υποτιμάτε τα καλλιεργητικά μέτρα:

Αφαιρέστε και καταστρέψτε τους πρώτους μολυσμένους βλαστούς.

Οι προσβεβλημένοι βλαστοί αναπαράγουν μολύσματα για μεγάλο χρονικό διάστημα που διασπείρονται σε όλο το αμπέλι. Συνήθως γίνονται εύκολα αντιληπτοί 3 - 4 εβδομάδες μετά την έκπτυξη των ματιών.

Σε κάθε περίπτωση, πρέπει να ακολουθούνται οι συμβουλές των τοπικών γεωπόνων.

