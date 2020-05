Κοινωνία

Έκλεβαν αυτοκίνητα και τα πουλούσαν

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Τα κλεμμένα… “έφευγαν” και σαν ανταλλακτικά. Πού και πώς δρούσαν οι κλέφτες αυτοκινήτων.

Εξαρθρώθηκε, από το Τμήμα Ασφαλείας Αμαρουσίου, εγκληματική οργάνωση που διέπραττε διακεκριμένες κλοπές Ι.Χ. αυτοκινήτων, κυρίως στην περιοχή της Βορειοανατολική Αττικής.

Συνελήφθησαν, πρωινές ώρες της περασμένης Πέμπτης, στις περιοχές των Αχαρνών, Άνω Λιοσίων και Καλλιθέας, στο πλαίσιο συντονισμένης επιχείρησης αστυνομικών του Τ.Α. Αμαρουσίου με τη συνδρομή του Τ.Α. Κηφισιάς, Τ.Α. Θηβών, της Ο.Π.Κ.Ε. και της Διεύθυνσης Ειδικών Αστυνομικών Δυνάμεων. (Υ.Ε.Ε.Μ. – Κ9), επτά (7) ημεδαποί (πέντε άνδρες και δύο γυναίκες), μέλη της εγκληματικής ομάδας.

Στην σχηματισθείσα δικογραφία περιλαμβάνονται επιπλέον τέσσερα (4) άτομα, κατηγορούμενα για αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος.

Όπως διαπιστώθηκε από την έρευνα του Τ.Α. Αμαρουσίου, η ανωτέρω σπείρα δρούσε κατά το τελευταίο εξάμηνο και διέπραττε συστηματικά κλοπές οχημάτων συγκεκριμένης μάρκας.

Είχε διαρκή δράση και τα μέλη της διακριτούς ρόλους, ως προς τον σχεδιασμό και την εξασφάλιση της υποδομής (εξειδικευμένο εξοπλισμό, ενοικίαση επιχειρησιακών οχημάτων), τον εντοπισμό των οχημάτων που θα αφαιρούσαν, την τέλεση των κλοπών, την επιτήρηση των χώρων, την αποσυναρμολόγηση και τελικά την διάθεση των κλεμμένων οχημάτων ή ανταλλακτικά αυτών στην "αγορά".

Ως προς τον τρόπο δράσης κάποια από τα μέλη της σπείρας επιβαίνοντες σε ενοικιαζόμενο πολυτελές αυτοκίνητο μετέβαιναν σε περιοχές κυρίως των Βορείων προαστίων αναζητώντας υποψήφια προς αφαίρεση οχήματα.

Στην συνέχεια και όταν οι συνθήκες ήταν ιδανικές, στάθμευαν το "επιχειρησιακό" αυτοκίνητο σε κοντινή απόσταση και προσέγγιζαν πεζή το όχημα, με ένα μέλος της συμμορίας να εκτελεί χρέη τσιλιαδόρου. Ακολούθως, με χρήση ειδικού εξοπλισμού παραβίαζαν το στοχοποιημένο όχημα, παρέκαμπταν το σύστημα ασφαλείας και το εκκινούσαν.

Για την διαφυγή τους, το "επιχειρησιακό" αυτοκίνητο συνόδευε το κλεμμένο στην περιοχή των Αχαρνών, όπου το στάθμευαν για μικρό χρονικό διάστημα, προκειμένου να διαπιστώσουν εάν φέρει σύστημα γεωγραφικού εντοπισμού.

Όταν το όχημα προοριζόταν για ανταλλακτικά το μετέφεραν σε αυτοσχέδιο συνεργείο και μέσω κατάλληλου υλικοτεχνικού εξοπλισμού, προέβαιναν στη αποσυναρμολόγηση αυτού, προκειμένου να μεταπωλήσουν τμήματα – ανταλλακτικά αυτών.

Η διάθεση, είτε αυτούσιων των οχημάτων, είτε μέρη αυτών, γίνονταν μέσω κατάλληλων επαφών που διασφάλιζε μέλος της συμμορίας που ήταν επιφορτισμένο για τον σκοπό αυτό, αποκομίζοντας παράνομα περιουσιακά οφέλη.

Από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες των συλληφθέντων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων:

-8- Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητα,

-3- αμαξώματα Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτων

κινητήρας αυτοκινήτου

πλήθος διαρρηκτικών εργαλείων

το χρηματικό ποσό των -95.055- ευρώ

πληθώρα εργαλείων,

πλήθος εξαρτημάτων – ανταλλακτικών,

κλειδιά οχημάτων και πινακίδες κυκλοφορίας

πιστόλι κρότου – αερίου και φυσίγγια

-12- δενδρύλλια και -99- γραμμάρια κάνναβης

μικροποσότητα κοκαΐνης

Επίσης βρέθηκε και κατασχέθηκε το επιχειρησιακό όχημα της συμμορίας

Από τη μέχρι στιγμής έρευνα, εξιχνιάσθηκαν είκοσι οχτώ (28) περιπτώσεις κλοπής οχημάτων.

Οι συλληφθέντες, οδηγήθηκαν στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών, ενώ η έρευνα για τη συμμετοχή στην υπόθεση και άλλων ατόμων, συνεχίζεται.