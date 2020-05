Κοινωνία

Κυψέλη: Ποινική δίωξη σε συλληφθέντες για επεισόδια σε πλατεία

Τι κατηγορίες αντιμετωπίζουν. Πότε θα γίνει η δίκη των κατηγορουμένων…

Τέσσερις κατηγορίες σε βαθμό πλημμελήματος περιλαμβάνει η δίωξη που άσκησε ο εισαγγελέας στους συλληφθέντες κατά την διάρκεια επεισοδίων, τα ξημερώματα του Σαββάτου, στην πλατεία Αγίου Γεωργίου στην Κυψέλη.

Οι κατηγορίες αφορούν τα αδικήματα της απόπειρας επικίνδυνης σωματικής βλάβης, βίας κατά υπαλλήλων, απείθειας και εξύβρισης ενώ οι πέντε συλληφθέντες παραπέμφθηκαν να δικαστούν στο Αυτόφωρο. Η δίκη τους αναβλήθηκε για τις 21 Μαΐου.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, στην πλατεία Αγίου Γεωργίου μετέβησαν αστυνομικοί κατόπιν τηλεφωνήματος περίπου στη μία μετά τα μεσάνυχτα στην Άμεση Δράση για ένοπλη ληστεία. Εκεί βρέθηκαν αντιμέτωποι με δεκάδες συγκεντρωμένους πολίτες οι οποίοι τους επιτέθηκαν με πέτρες και μπουκάλια. Επενέβησαν τα ΜΑΤ και ακολούθησε συμπλοκή , με τους αστυνομικούς να κάνουν χρήση χημικών και να προχωρούν σε 37 προσαγωγές από τις οποίες οι πέντε μετατράπηκαν σε συλλήψεις.