Πολιτισμός

Πέθανε ο Little Richard

Έφυγε από την ζωή ένας από τους πρωτοπόρους του αμερικανικού ροκ εν ρολ...

Ο Little Richard, ένας από τους πρωτοπόρους του αμερικανικού ροκ εν ρολ, γνωστός για τραγούδια όπως το "Tutti Frutti" και το "Long Tall Sally"και την ξέφρενη παρουσία του πάνω στη σκηνή, πέθανε σήμερα σε ηλικία 87 ετών, ανακοίνωσε ο γιος του στο περιοδικό Rolling Stone.

Η αιτία του θανάτου αυτού του θρύλου της αμερικανικής μουσικής δεν είναι ακόμη γνωστή.

Ο Little Richard, ή Ρίτσαρντ Ουέιν Πένιμαν όπως ήταν το πραγματικό όνομά του, σφράγισε μια εποχή με το "Tutti Frutti" που έκανε τον γύρο το κόσμου. Προερχόμενος από το R&B, συνέβαλε στα χρόνια του 1950, όπως και άλλοι μαύροι καλλιτέχνες όπως ο Τσακ Μπέρι ή ο Φατς Ντόμινο, στην ανάδυση ενός νέου είδους, του ροκ εν ρολ.

Όμως πολύ περισσότερο από τους δύο συγχρόνους του που θεωρούνταν σχετικά μετρημένοι, ο Little Richard συνέβαλε στο να δοθεί στο ροκ εν ρολ ένας αέρας σκανδάλου με τα φανταχτερά πουκάμισα που κανένας άνδρας δεν φορούσε τότε, την κόμμωση μπανάνα με τα 15 εκατοστά ύψος και το λεπτό σαν μια γραμμή από κραγιόν μουστάκι του.