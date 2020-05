Κόσμος

Κορονοϊός: Οι πέντε χώρες με τους περισσότερους θανάτους

Η μακάβρια πεντάδα, ανά τον κόσμο, η οποία βρίσκεται στον κλοιό του φονικού ιού...

Με τις ΗΠΑ να βρίσκονται στην κορυφή θανάτων και κρουσμάτων, η πανδημία του νέου κορονοϊού έχει στοιχίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 274.617 ανθρώπους σε όλον τον κόσμο από τον περασμένο Δεκέμβριο, όταν πρωτοεμφανίστηκε στην Κίνα, ενώ περισσότερα από 3.946.130 επιβεβαιωμένα κρούσματα έχουν καταγραφεί σε 195 χώρες και εδάφη από την έναρξη της επιδημίας. Από αυτούς 1.293.700 έχουν πλέον αναρρώσει.

Τα στοιχεία προέρχονται από το Γαλλικό Πρακτορείο και βασίζονται σε επίσημες πηγές, και από πληροφορίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, μέχρι τις 14:00 ώρα Ελλάδας σήμερα, Σάββατο.

Οι ΗΠΑ, που κατέγραψαν τον πρώτο θάνατο που συνδέεται με τον κορονοϊό στις αρχές Φεβρουαρίου, είναι η χώρα που έχει πληγεί περισσότερο, τόσο σε αριθμό κρουσμάτων (1.283.929) όσο και θανάτων (77.180). Τουλάχιστον 198.993 άνθρωποι έχουν αναρρώσει.

Μετά τις ΗΠΑ, ακολουθούν η Βρετανία (31.241 θάνατοι σε σύνολο 211.364 κρουσμάτων), η Ιταλία (30.201 θάνατοι, 217.185 κρούσματα), η Ισπανία (26.478 θάνατοι, 223.578 κρούσματα) και η Γαλλία (26.230 θάνατοι, 176.079 κρούσματα).

Η Κίνα (χωρίς το Χονγκ Κονγκ και το Μακάο) απ’ όπου ξεκίνησε η επιδημία στα τέλη Δεκεμβρίου, έχει επισήμως 82.887 κρούσματα (1 νέο από χθες μέχρι σήμερα) και 4.633 θανάτους. Οι ασθενείς που ανάρρωσαν φτάνουν τους 78.046.

Η Ευρώπη είχε καταγράψει μέχρι τις 14:00 ώρα Ελλάδας σήμερα 154.144 θανάτους σε σύνολο 1.696.696 κρουσμάτων, οι ΗΠΑ και ο Καναδάς μαζί 81.858 θανάτους (1.350.363 κρούσματα), η Λατινική Αμερική και η Καραϊβική 18.651 θανάτους (339.771 κρούσματα), η Ασία 10.238 θανάτους (279.180 κρούσματα), η Μέση Ανατολή 7.471 θανάτους (214.173 κρούσματα), η Αφρική 2.130 θανάτους (57.689 κρούσματα) και η Ωκεανία 125 θανάτους (8.261 κρούσματα).