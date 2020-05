Κόσμος

Τσαβούσογλου: Η ένταξη της Τουρκίας θα ισχυροποιήσει την Ε.Ε.

Το μήνυμα του Τούρκου ΥΠΕΞ με την ευκαιρία της σημερινής Ημέρας της Ευρώπης.

Η Τουρκία είναι ανοιχτή σε ειλικρινή και ουσιαστική συνεργασία με την ΕΕ για ένα κοινό μέλλον, δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας Μεβλούτ Τσαβούσογλου με την ευκαιρία της σημερινής Ημέρα της Ευρώπης.

Στο μήνυμά του ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου επισημαίνει ότι η Τουρκία, μια χώρα υποψήφια προς ένταξη στην ΕΕ, είναι έτοιμη να προσφέρει κάθε είδους υποστήριξη, ώστε η Ένωση να καταστεί ένας υπεύθυνος, συνεπής και υπεύθυνος παγκόσμιος παίκτης.

Υπογραμμίζοντας την αναγκαιότητα της μεταρρύθμισης της ΕΕ, ο Τσαβούσογλου υποστηρίζει ότι η ένταξη της Τουρκίας στην ΕΕ θα καταστήσει τις Βρυξέλλες ισχυρότερες στον αγώνα ενάντια του κορονοϊού, καθώς και σε όλα τα υπόλοιπα ζητήματα.

Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών, επισημαίνει ότι ο εντεινόμενος γεωπολιτικός ανταγωνισμός, οι απειλές κατά του πολυμερισμού και οι περιφερειακές συγκρούσεις "δοκιμάζουν" την ανθρωπότητα, και η ΕΕ χρειάζεται να ενισχυθεί με νέες συμμαχίες και να βελτιώσει τη συνεργασία και την αλληλεγγύη με τους υφιστάμενους συμμάχους της για την αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων.

Ο Μεβλούτ Τσαβούγλου υπογραμμίζει ότι θα αυξηθεί η ανάγκη για τα κράτη μέλη και τη διεθνή κοινότητα, ώστε να υπάρξει μια ισχυρή και χωρίς αποκλεισμούς ΕΕ. Η στάση της Τουρκίας κατά τη διάρκεια της κρίσης του κορονοϊού έδειξε ότι η Άγκυρα είναι έτοιμη να συνεργαστεί, πρόσθεσε. Τόνισε επίσης ότι η αύξηση της συνεργασίας σε όλους τους τομείς δεν θα είναι μόνο σημαντική για την ΕΕ, αλλά και για την περιοχή και το μέλλον του διεθνούς συστήματος.