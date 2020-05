Πολιτική

Marfin: η απάντηση Χρυσοχοΐδη σε Τσίπρα

Τι καταλογίζει ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ…

«Η σημερινή ημέρα, όπου η Πολιτεία τίμησε τα θύματα της Μαρφίν, δεν προσφέρεται για αντιδικίες. Ούτε όμως για ψέματα. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ επιστράτευσε και τα δύο», τονίζει ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη.

Αναλυτικά η δήλωση του Μιχάλη Χρυσοχοΐδη:

Στη δήλωση του καταγγέλλει ως υποκριτική την απόφαση του πρωθυπουργού να ανοίξει ξανά τον φάκελο Μαρφίν αφού όπως τονίζει δεν νοείται να διεξαχθεί έρευνα «από τους ίδιους ανθρώπους που δέκα χρόνια πριν στάθηκαν ανίκανοι να αναζητήσουν, να εντοπίσουν τους δράστες και να τους οδηγήσουν στη Δικαιοσύνη για να λογοδοτήσουν».

Τα γεγονότα της τότε ταραγμένης περιόδου του 2010 είχαν ως εξής : Δολοφονία στη Μαρφίν 5 Μαΐου . Πενήντα μέρες μετά , με νέα τρομοκρατική ενέργεια , στις 24 Ιουνίου δολοφονήθηκε ο υπασπιστής μου, αείμνηστος Γ.Βασιλάκης. Δυόμισι μήνες αργότερα, στις 7 Σεπτεμβρίου, με τον ανασχηματισμό της κυβέρνησης, αποχώρησα από το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη.

Το επιχείρημα λοιπόν περί «ίδιων ανθρώπων» που τότε και τώρα «στάθηκαν ανίκανοι να εντοπίσουν τους δράστες», καταρρίπτεται. Σε τρεις μήνες, στις δεδομένες συνθήκες, τέτοιες έρευνες δεν ολοκληρώνονται ούτε στο σινεμά.

Ο Α. Τσίπρας, όπου οι τρείς μήνες του φαίνονται πολύ, βεβαίως αποσιωπά ότι ο ΣΥΡΙΖΑ διέθετε τεσσεράμισι χρόνια για να ερευνήσει, να εντοπίσει, να οδηγήσει στη δικαιοσύνη τους δράστες, να ξανανοίξει το φάκελο, να δράσει τέλος πάντων.

Δεν έκανε όμως τότε τίποτε και τώρα ο πρόεδρος του μόνος του καταθέτει, στεφάνι και ψέματα.

Από τη δήλωση του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης ας κρατήσουμε το μισό βήμα μπροστά. Ότι δηλαδή καταδικάζει τη βία και τιμά τη μνήμη των νεκρών.

Κι ας ελπίσουμε ότι του χρόνου θα συμμετάσχει στην κοινή εκδήλωση μνήμης για τα θύματα, χωρίς ανάγκες για προσχήματα.