Υγεία - Περιβάλλον

Καραγεωργόπουλος στον ΑΝΤ1: Απαραίτητα τα μέτρα στις παραλίες (βίντεο)

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Ο λοιμωξιολόγος, ειδικός δημόσιας υγείας και επιμελητής στην Παθολογική Κλινική του νοσοκομείου "Αττικόν", μιλά για την διασπορά του κορονοϊού. Τι λέει για το δεύτερο στάδιο ανοίγματος των καταστημάτων.