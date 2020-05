Οικονομία

Ανησυχία στον κλάδο του τουρισμού (βίντεο)

Ως ασφαλής τόπος διακοπών χαρακτηρίζεται η Ελλάδα από διεθνή ΜΜΕ. Οι επιχειρηματίες στον κλάδο του τουρισμού, πάντως, παραμένουν ανήσυχοι. ​