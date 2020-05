Οικονομία

Σε “καραντίνα” οι Έλληνες αλιείς (βίντεο)

Τoν δικό τους "Γολγοθά" ανεβαίνουν αλιείς και έμποροι νωπών αλιευμάτων, λόγω της πανδημίας, Τι λένε στον ΑΝΤ1.