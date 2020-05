Κόσμος

Κορονοϊός - Νέα Υόρκη: Νεκρά τρία παιδιά από φλεγμονώδες σύνδρομο

Επίσημη ανακοίνωση του κυβερνήτη της Πολιτείας, Άντριου Κουόμο…

Τρία παιδιά στη Νέα Υόρκη πέθαναν από το σπάνιο φλεγμονώδες σύνδρομο που πιστεύεται ότι συνδέεται με τον νέο κορονοϊό, ανακοίνωσε σήμερα ο κυβερνήτης της Πολιτείας Άντριου Κουόμο, κατά την τακτική ενημέρωση των δημοσιογράφων.

Την Παρασκευή , ο κυβερνήτης αποκάλυψε ότι ο θάνατος ενός 5χρονου συνδέεται με τον νέο κορονοϊό και με ένα σύνδρομο τα συμπτώματα του οποίου είναι παρόμοια με αυτά του τοξικού σοκ και της νόσου Καβασάκι. Το παιδί αυτό ήταν το πρώτο γνωστό θύμα της σπάνιας ασθένειας στη Νέα Υόρκη.

Ο Κουόμο είπε επίσης ότι χθες οι θάνατοι από την Covid-19 ήταν αυξημένοι, στους 226, σε σύγκριση με τους 216 που καταγράφηκαν την Πέμπτη. Ωστόσο οι νοσηλίες συνεχίζουν να μειώνονται σταθερά.