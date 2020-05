Κόσμος

Κορονοϊός - Γαλλία: Εντυπωσιακή μείωση θανάτων και κρουσμάτων

Απομένουν μόλις 36 ώρες πριν ξεκινήσει η σταδιακή άρση των περιοριστικών μέτρων...

Ο μικρότερος αριθμός θυμάτων που έχει καταγραφεί από τις αρχές Απριλίου στη Γαλλία σημειώθηκε το τελευταίο 24ωρο, οπόταν λόγω του κορονοϊού έχασαν τη ζωή τους 80 άτομα. Συνολικά οι θάνατοι από την Covid-19 από την 1η Μαρτίου ανέρχονται στους 26.310, όπως ανακοίνωσε η Γενική Διεύθυνση Υγείας.

Μόνο τέσσερις από τους 80 θανάτους καταγράφηκαν σε προνοιακά ιδρύματα και σε οίκους ευγηρίας, μια εντυπωσιακή μείωση σε σύγκριση με τις στατιστικές των προηγούμενων ημερών.

Καθώς απομένουν μόλις 36 ώρες πριν ξεκινήσει η σταδιακή άρση των μέτρων, η πίεση στις ΜΕΘ συνεχίζει να μειώνεται και μόλις 38 νέα σοβαρά κρούσματα προστέθηκαν σε όσους ήδη νοσηλεύονται. Συνολικά, στις ΜΕΘ και σε απλούς θαλάμους νοσηλεύονται σήμερα 22.614 άνθρωποι σε όλη τη Γαλλία.

Από την έναρξη της πανδημίας νοσηλεύτηκαν 95.829 ασθενείς και από αυτούς οι 56.038 έχουν ήδη επιστρέψει στο σπίτι τους.

«Η επιδημία παραμένει ενεργή και ο ιός κυκλοφορεί σε πολλές ζώνες», προειδοποιεί ωστόσο η Γενική Διεύθυνση Υγείας, ζητώντας να συνεχίσουν να τηρούνται τα μέτρα της κοινωνικής αποστασιοποίησης.