Η Πορτογαλία θα παραλάβει ασυνόδευτα προσφυγόπουλα από την Ελλάδα

Η Πορτογαλία ήταν η πρώτη χώρα η οποία προσέφερε βοήθεια στην Ελλάδα και επέκρινε την ευρωπαϊκή αντίδραση στην προσφυγική κρίση.

Η Πορτογαλία πρόκειται να παραλάβει έως και 60 ασυνόδευτα παιδιά από τους προσφυγικούς καταυλισμούς στην Ελλάδα, σύμφωνα με την ευρωβουλευτή του Σοσιαλιστικού Κόμματος Ιζαμπέλ Σάντος, καθώς εντείνονται οι ανησυχίες για τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει η επιδημία του νέου κορονοϊού σε αυτήν την ευάλωτη ομάδα.

Τα παιδιά αναμένεται να φτάσουν στην Πορτογαλία εντός των επόμενων εβδομάδων, είπε η Σάντος, σύμφωνα με το πορτογαλικό πρακτορείο Lusa, σε μια τηλεδιάσκεψη με την ευκαιρία του εορτασμού της Ημέρας της Ευρώπης. Δεν διευκρίνισε ωστόσο το πότε ακριβώς.

Η Πορτογαλία, η οποία έχει καταγράψει μέχρι σήμερα 27.405 κρούσματα της ασθένειας Covid-19 και 1.126 θανάτους, έχει δηλώσει πρόθυμη να παραλάβει κάποια από τα παιδιά, στο πλαίσιο του εθελοντικού ευρωπαϊκού προγράμματος μετεγκατάστασης περίπου 1.600 ανηλίκων. Στην πρωτοβουλία αυτή μετέχουν και άλλες χώρες, όπως η Γερμανία, η Ιρλανδία, η Γαλλία και το Λουξεμβούργο.

Οι πρώτες μετεγκαταστάσεις έγιναν τον περασμένο μήνα, όταν 12 ανήλικοι μεταφέρθηκαν στο Λουξεμβούργο και ακολούθησε η Γερμανία που παρέλαβε περίπου 50 παιδιά.

Η Σάντος, που είπε ότι η Πορτογαλία ήταν η πρώτη χώρα η οποία προσέφερε βοήθεια στην Ελλάδα, επέκρινε την ευρωπαϊκή αντίδραση στην προσφυγική κρίση, λέγοντας ότι το πρόγραμμα μετεγκατάστασης «απέτυχε».

«Τα παιδιά αυτά ζουν κάτω από κακές συνθήκες. Ζουν σε προσφυγικούς καταυλισμούς με τον τριπλάσιο, τετραπλάσιο και σε πολλές περιπτώσεις πενταπλάσιο πληθυσμό που μπορούν να φιλοξενήσουν», είπε.

Εκατοντάδες χιλιάδες μετανάστες και πρόσφυγες που προσπαθούν να γλιτώσουν από τη φτώχεια και τις συρράξεις σε χώρες όπως η Συρία χρησιμοποιούν την Ελλάδα ως «γέφυρα» για να φτάσουν σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Τον Φεβρουάριο, εκατοντάδες μετανάστες προσπάθησαν να μπουν στην Ελλάδα αφού η Τουρκία ανακοίνωσε ότι δεν θα τους εμποδίζει πλέον.

Η Τουρκία σήμερα φιλοξενεί περίπου 3,4 εκατομμύρια πρόσφυγες και μετανάστες ενώ στην Ελλάδα βρίσκονται περίπου 120.000 οι οποίοι περιμένουν να εξεταστούν οι αιτήσεις τους για παροχή ασύλου.