Παράξενα

Φαρμακοποιός πέθανε από αυτοσχέδιο “φίλτρο” για τον κορονοϊό

Στο νοσοκομείο και ο διευθυντής του φαρμακοποιού που δοκίμασε και αυτός το "φίλτρο" δικής τους επινόησης...

Ένας Ινδός φαρμακοποιός πέθανε και ο διευθυντής του νοσηλεύεται αφού ήπιαν ένα "φίλτρο" δικής τους επινόησης, ελπίζοντας ότι θα θεράπευαν την ασθένεια Covid-19, ανακοίνωσε σήμερα η αστυνομία.

Οι δύο άνδρες εργάζονταν για μια εταιρεία του Τσενάι που ειδικεύεται στη φυτοθεραπεία και δοκίμασαν στους εαυτούς του το υποτιθέμενο φάρμακο, ένα μίγμα μονοξειδίου του αζώτου και νιτρικού νατρίου. Ο 47χρονος Κ. Σιβανεσάν πέθανε επί τόπου, σύμφωνα με τον αστυνομικό διευθυντή Ασόκ Κούμαρ.

Ο φαρμακοποιός «συνέλαβε» την ιδέα αυτή μετά από έρευνα που έκανε στο διαδίκτυο. Αγόρασε τα συστατικά σε μια τοπική αγορά.

Προς το παρόν δεν υπάρχει κάποιο φάρμακο ή εμβόλιο που να καταπολεμά την Covid-19 και το γεγονός αυτό έχει οδηγήσει όλον τον κόσμο σε μια κούρσα με τον χρόνο για να βρεθεί μια θεραπεία για την ασθένεια αυτή που έχει στοιχίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 300.000 ανθρώπους.

Στην Ινδία έχουν καταγραφεί περίπου 60.000 κρούσματα και η κυβέρνηση έχει επιβάλει αυστηρούς περιορισμούς για να αναχαιτίσει την εξάπλωση του νέου κορονοϊού.