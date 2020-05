Κόσμος

Ο κορονοϊός σαρώνει τις ΗΠΑ με αμείωτη ένταση

Η φονική πανδημία συνεχίζει να σκορπά τον θάνατο στις ΗΠΑ.

Οι ΗΠΑ κατέγραψαν 1.568 επιπλέον θανάτους εξαιτίας της πανδημίας του νέου κορονοϊού μέσα σε ένα εικοσιτετράωρο, αυξάνοντας τον συνολικό απολογισμό στη χώρα σε 78.746 νεκρούς, σύμφωνα με την χθεσινή καταμέτρηση του πανεπιστημίου Τζονς Χόπκινς.

Αυτοί οι επιπλέον θάνατοι καταγράφηκαν ως τις 20:30 του Σαββάτου από την ίδια ώρα την προηγουμένη, σύμφωνα με τα δεδομένα του πανεπιστημίου της Βαλτιμόρης.

Πάνω από 1.309.164 επιβεβαιωμένα κρούσματα μόλυνσης καταγράφονται στην πλέον πληγείσα χώρα σε αριθμό νεκρών και κρουσμάτων.