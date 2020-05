Κόσμος

Κορονοϊός: η Βραζιλία ξεπέρασε το “φράγμα” των 10000 νεκρών

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Τριήμερο εθνικό πένθος κήρυξε το Κογκρέσο. Φόβοι ότι η Βραζιλία θα είναι το επόμενο επίκεντρο της πανδημίας.

Η Βραζιλία ξεπέρασε το φράγμα των 10.000 νεκρών και των 150.000 κρουσμάτων του νέου κορονοϊού, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιεύθηκαν χθες από το υπουργείο Υγείας της χώρας που πλήττεται περισσότερο στη Λατινική Αμερική από την πανδημία.

Οι αρχές έχουν καταγράψει συνολικά 10.627 θανάτους και 155.939 επιβεβαιωμένα κρούσματα μόλυνσης της Covid-19, στοιχεία τα οποία, ωστόσο, σύμφωνα με την επιστημονική κοινότητα, μπορεί να είναι 15 ή και 20 φορές υψηλότερα στην πραγματικότητα, καθώς η Βραζιλία πραγματοποιεί πολύ λίγα τεστ.

Με τον υψηλό ρυθμό εξέλιξης της Covid-19, η χώρα των 210 εκατομμυρίων κατοίκων μπορεί να αποτελέσει τον Ιούνιο το νέο επίκεντρο της πανδημίας.

Το Σάββατο το βράδυ καταγράφηκαν μέσα σε ένα εικοσιτετράωρο 730 επιπλέον θάνατοι, αριθμός κοντά στο ημερήσιο ρεκόρ που σημειώθηκε την προηγούμενη ημέρα (751). Επιπλέον, επιβεβαιώθηκαν 10.701 νέα κρούσματα σε μία ημέρα.

Με το όριο των 10.000 νεκρών να έχει ξεπεραστεί, το Κογκρέσο «λόγω σεβασμού για το θάνατο 10.000 Βραζιλιάνων» κήρυξε χθες τριήμερο εθνικό πένθος.

Οι πρόεδροι της Γερουσίας και της Βουλής των Αντιπροσώπων κάλεσαν τους Βραζιλιάνους «να ακολουθούν τις συστάσεις των υγειονομικών αρχών» πριν από «μια οριστική επιστροφή στην κανονικότητα».